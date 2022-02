Coronavirus : Zwei Jahre arbeiten am Limit - Doch beim Gesundheitsamt in Bitburg ist keine Entspannung in Sicht

Das Team vom Gesundheitsamt Bitburg unter seiner Leiterin Dr. Virginie Ruvet arbeitet seit zwei Jahren am Anschlag. Sieben Tage die Woche. Entspannung ist nicht in Sicht, denn das Gesundheitsamt muss auch die Sektor-Impfpflicht für Mitarbeitende in Kliniken und Altenheimen umsetzen. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Seit zwei Jahren arbeitet das Gesundheitsamt in Bitburg am Limit. Sieben Tage die Woche. Überstunden häufen sich an. Resturlaub kann nicht genommen werden. Dass sich das in nächster Zeit ändern wird, schließt die Leiterin des Amtes aus – auch wegen neuer, zusätzlicher Aufgaben.