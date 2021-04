Corona-Pandemie : Das Bangen in den Eifel-Kliniken

Ernste Lage: Eine Schwester betreut einen Intensivpatienten. Foto: dpa/Sven Hoppe

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein Während die Zahl der Corona-Neuinfektionen bundesweit stetig steigt, ist die Lage der Krankenhäuser im Eifelkreis und in der Vulkaneifel recht unterschiedlich. Vor allem in Daun wird es kritisch.

Den einen sind sie geltenden Beschränkungen zu lasch, den anderen gehen sie zu weit. Franz-Josef Lax beschäftigt aber weniger die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. „Wir würden uns eine klare Aussage wünschen, was erlaubt ist und was verboten“, sagt der Geschäftsführer des Krankenhauses Maria Hilf in Daun. Es sei für das Klinikpersonal äußerst zermürbend, wenn es sich neben der eigentlichen Belastung auch noch mit den sich ständig ändernden Beschlüssen und Vorschriften rumplagen müsse. „Aus meiner Sicht ist es fast egal, was beschlossen wird“, sagt er. „Entscheidend ist, dass es für alle Länder einheitlich und verbindlich ist.“

Aktuell werden sieben Covid-19-Patienten im Dauner Krankenhaus behandelt. Zwei davon liegen auf der Intensivstation, die sich derzeit mit insgesamt elf Patienten am Rande ihrer Kapazitäten bewegt. „Wir haben eine viel zu hohe Auslastung“, sagt Klinik-Leiter Lax. Was auch mit dem vergleichsweise großen Einzugsgebiet zusammenhänge. So habe das Krankenhaus allein am Wochenende 50 Neuaufnahmen gehabt. Noch seien die Mitarbeiter trotz der extrem stressigen Situation motiviert. „Es läuft noch soweit ganz gut“, so Jax. Wenngleich er sich es mittlerweile kaum noch anschauen könne, unter welchen Belastungen gearbeitet werden müsse.

Etwas entspannter ist die Situation in Prüm: aktuell drei positive Fälle, dazu noch ein Verdachtsfall in der Isolierstation, aber auch einer auf Intensiv. Beatmet werden müsse dieser Patient aber nicht, sagt Theo Korth, Geschäftsführer des St.-Joseph Krankenhauses. Die Situation sei vor einigen Monaten deutlich kritischer gewesen, erklärt er: „Ende letzten Jahres haben wir Patienten verlegen müssen.“ Momentan aber bestehe dazu kein Anlass. Zudem seien auch so gut wie alle Mitarbeiter mindestens einmal geimpft.

Worüber sich Korth aber wie sein Kollege in Daun ärgert, sind die unterschiedlichen Corona-Regelungen. „Ich persönlich bin der Meinung, die Länder hätten auf Frau Merkel hören müssen“, sagt der Klinikdirektor. Durch den zum Teil laschen Umgang mit der Pandemie in einigen Bundesländern seien die Infektionszahlen deutlich gestiegen. „Das Problem ist, dass sich das ja erst zeitversetzt in den Krankenhäusern bemerkbar macht“, so Korth. Die Situation in den Kliniken könne sich also bald schon spürbar verschärfen.

Verglichen mit dem Rest der Republik ist die Lage in Rheinland-Pfalz derzeit noch gut. Wobei es durchaus lokale Unterschiede gibt. Während beispielsweise im Eifelkreis und auch in den Nachbarkreisen Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg noch mehr als 25 Prozent der Intensivbetten frei sind, bewegt sich dieser Wert in der Vulkaneifel zwischen zehn und 15 Prozent.

Auch der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Patienten auf Intensivstationen ist im Vulkaneifelkreis höher als in Bitburg-Prüm. Allerdings ist der Inzidenzwert im Eifelkreis auch geringer. Am Montag lag der Wert bei knapp 67,6, wohingegen es im Vulkaneifelkreis 94 waren.

Allerdings zeigt ein Blick auf die Situation des Krankenhauses in Gerolstein, dass es in der Vulkaneifel bei der Verteilung der Corona-Patienten durchaus ein Ungleichgewicht zu Lasten des Dauner Krankenhauses gibt.

Wie Dietmar Bochert, Unternehmenssprecher der für die Krankenhäuser in Gerolstein und Bitburg zuständigen Marienhaus-Gruppe, auf Anfrage erklärt, werden in Gerolstein nämlich aktuell (Stand Montag) gar keine Corona-Patienten behandelt.