Giftköder in der Eifel tauchen immer wieder auf

Tierhalter warnen mit Zetteln in Parks, aber auch in Facebook-Gruppen vor Fallen, die ihren Lieblingen zur Gefahr werden können. Foto: dpa/Florian Schuh

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein Tierquäler lassen sich grausame Ideen einfallen, um gegen Vierbeiner vorzugehen. In der Eifel häufen sich Warnungen vor mit Pestiziden oder scharfkantigen Metallteilen gespickten Fallen die gezielt gegen Hunde eingesetzt werden.

Rattengift in Fleischwürsten, Angelhaken in Frikadellen und Pillen in der Leberwurst. Die tödliche Kreativität ist bei Tierquälern beinahe grenzenlos.