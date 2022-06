Nach Fund in Gindorf : Militärsammlung aus der Eifel teilweise gesprengt - was jetzt noch mit dem Rest passiert

Experten des Kampfmittelräumdienstes haben in der Eifel einige Gegenstände gesprengt. Foto: picture alliance/dpa/Swen Pförtner

Gindorf/Pickließem/Dudeldorf Vor etwas mehr als einer Woche wurde in der Eifel eine größere Militärsammlung entdeckt. Jetzt wurden einige der Gegenstände gesprengt. Wir erklären, was genau zerstört wurde und was mit den übrigen Militärgegenständen passiert.