Luxemburger Grenzverkehr : Innenministerium öffnet vier weitere Übergänge

Da kommt ja doch einer: Grenzkonrolle an der Ourbrücke in Übereisenbach. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg-Prüm Das Innenministerium hat vier weitere Grenzübergänge Richtung Luxemburg geöffnet. Die Staus in Echternach aber bleiben lang und ein Ende der Kontrollen erst ab 15. Mai zu erwarten.

Fünf junge Männer sitzen an einer Brücke nach Luxemburg. Darunter fließt, leise plätschernd, die Our hindurch. Auf dem Bauwerk selbst ist noch weniger los. Der Grenzübergang Übereisenbach, zwischen Vianden und Dasburg, ist nicht gerade ein Schwerpunkt des Pendlerverkehrs. Trotzdem haben hier Anfang der Woche Bundespolizisten ihr Zelt aufgebaut.

Fünf Minuten verstreichen, bald zehn, und noch immer kein Auto in Sicht. „Sollen wir hier morgen nen’ Tischkicker aufbauen?“, fragt einer der Bundespolizisten in die Runde. „Noch besser: eine X-Box“, schlägt ein Kollege vor. Dann endlich brummt es in der Ferne, die Ordnungshüter stehen auf und setzen die Masken auf.

Sie stoppen den Kleinlaster, werfen einen kurzen Blick auf die Dokumente des Pendlers und winken ihn durch. Dann ist wieder Warten angesagt. Viel mehr Action gibt es selbst zu den Stoßzeiten nicht in Übereisenbach.

In Echternacherbrück kommt es seit Einführung der Grenzkontrollen zur Eindämmung von Covid-19 weiterhin zu teils stundenlangen Staus. Dabei sollte die Öffnung vier weiterer Grenzpunkte in Ralingen, Tintesmühle, Gemünd an der Our und Übereisenbach am Montag ja die rund 9000 Eifeler Pendler entlasten.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat mit dem Schritt auch auf anhaltende Kritik aus der Region reagiert. Seit Wochen fordern etliche Poliiker aus der Bundesrepublik und dem Großherzogtum, die Aufhebung der Kontrollen. Dutzende Briefe müssen den Bayer inzwischen erreicht haben. Die europäischen Flaggen hängen vielerorts auf Halbmast, eine Protestaktion in Echternach ist für Freitag geplant. Dennoch ist Seehofer nicht eingeknickt, hat die Kontrollen sogar unter Kritik bis 15. Mai verlängert.

Dass immerhin die vier Übergänge geöffnet wurden, ist wohl der CDU-Landeschefin Julia Klöckner zu verdanken, die sich dafür eingesetzt hat. Zur Entschärfung der Debatte hat diese Maßnahme aber kaum beigetragen. Auch, weil sie augenscheinlich, kaum Entlastung bringt.

Wie viele Menschen in den vergangenen Tagen die Brücken in Übereisenbach und Tintesmühle passiert haben, ist laut einer Sprecherin der Bundespolizei Trier zwar nicht entgültig ausgezählt: „Diese Woche schauen wir mal, wie das Angebot angenommen wird.“ Die meisten Pendler seien aber nach wie vor auf der Autobahn und auf den Landstraßen durch Echternach und Wasserbillig unterwegs.

Die Grenzbrücke in Gemünd an der Our ist derweil nur auf dem Papier offen. Das Bauwerk darf zwar formal passiert werden, ist derzeit aber wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Hin und wieder schauen die Kollegen von der Bundespolizei trotzdem vorbei, sagt eine Sprecherin. An den anderen, insgesamt sieben offenen Übergängen im Kreis werden 24-Stunden-Schichten geschoben.

Für die Bundespolizei Trier laut der Sprecherin: Ein derzeit kaum zu leistender Aufwand: „Wir müssen mit Personal jonglieren. Und sind auch auf Kollegen aus anderen Regionen angewiesen, die wir hier in Hotels unterbringen müssen.“ Freilich nicht zum Nulltarif.

Auch die fünf jungen Männer, die derzeit in Übereisenbach Stellung bezogen haben, haben eine weite Anfahrt hinter sich. Normalerweise kontrollieren sie die Einreisenden am Flughafen Frankfurt am Main, dem Drittgrößten Europas. Wo in normalen Zeiten wohl etwas mehr los sein dürfte als auf einer Brücke in einem Eifeler 50-Seelen-Ort.