Kostenpflichtiger Inhalt: Katasteramt legt neue Bodenrichtwerte vor : Im Norden günstig, im Süden teuer

Je näher es an die Grenze zu Luxemburg geht, desto kostspieler wird der Grundstückskauf. Foto: e_eifel <e_eifel@volksfreund.de>

Bitburg-Prüm Grundstücke werden 2020 auch im Eifelkreis teurer. Vor allem an der Grenze zu Luxemburg sind die Preise stark gestiegen. In der Schneifel, im Islek, aber auch in der VG Speicher können Häuslebauer nach wie vor sparen.

Wer günstige Grundstücke sucht, sollte sich in der Schneifel umsehen. Nirgendwo in der Region Trier ist Bauland günstiger zu haben als im Norden des Eifelkreises. Nach wie vor kostet der Quadratmeter in Auw oder Roth bei Prüm, ganz im Norden des Eifelkreises, nur zwischen 15 und 25 Euro. Mehr als das Zehnfache müssen Häuslebauer hingegen in Echternacherbrück ausgeben. Im inzwischen teuersten Ort der Kommune ist der Quadratmeter unter 130 Euro nicht mehr zu haben.

Überhaupt werden die Preisunterschiede rund um Bitburg und Prüm immer größer. Das zeigt ein Blick auf die vom Katasteramt Westeifel-Mosel erst kürzlich veröffentlichten Bodenrichtwerte für die Region. Demnach klettern die Preise in manchen Gegenden, vor allem im Süden des Eifelkreises, Jahr für Jahr höher. Während sie im Norden auf niedrigem Niveau bleiben.

Info Die zehn teuersten Orte im Eifelkreis Auffällig: Sieben von zehn Orten mit den teuersten Grundstückspreisen liegen in der VG Südeifel: 1. Echternacherbrück: 160 bis 240 Euro pro qm² 2. Roth an der Our: 75 bis 150 Euro pro qm² 3. Bitburg (Zentrum): 95 bis 145 Euro pro qm² 4. Irrel: 90 bis 140 Euro pro qm² 5. Bollendorf: 95 bis 130 Euro pro qm² 6. Prüm: 105 bis 115 Euro pro qm² 7. Minden: 85 bis 115 Euro pro qm² 8. Wolsfeld: 100-105 Euro pro qm² 9. Körperich: 85 bis 90 Euro pro qm² 10. Ernzen: 90 Euro pro qm²

Die größte Entwicklung hat die Gegend an der luxemburgischen Grenze gemacht. Weil es im Großherzogtum im Schnitt doppelt bis dreimal so teuer ist, ein Grundstück oder Haus zu kaufen, siedeln viele Luxemburger nämlich an die Sauer oder in die Nähe der B 257 über. Aber auch Pendler sind dank deutlich höherer Verdienste in der Lage, mehr zu zahlen als der durchschnittliche Eifeler. Daher treiben Verkäufer die Preise in die Höhe.

Lesen Sie auch Bauland im Eifelkreis kostet zwischen 12 und 500 Euro pro Quadratmeter : Bei den Bodenpreisen spreizt sich die Schere

Ein Ende dieses Trends ist nicht in Sicht. So kostet der Quadratmeter Wohnbaufläche in den Südeifelorten Bollendorf und Irrel heute zwischen 100 und 140 Euro pro Quadratmeter, und somit zwischen 10 und 20 Euro mehr als 2019. Getoppt werden diese Bodenrichtwerte nur in Echternacherbrück (160 bis 240 Euro pro qm²). Deutlich gestiegen sind die Summen, die Verkäufer verlangen, aber auch in Wolsfeld, Roth an der Our, Minden, Ernzen und anderen Orten in der Nähe zum Ländle.

Für die Immobilienbranche und die Gemeindekassen mag dies eine positive Entwicklung sein. Manchem Geringverdiener, der sich gerne in der Grenzregion niederlassen will, werden die neuen Zahlen aber die Schweißperlen auf die Stirn treiben.

Foto: TV/Scheidweiler, Jonas

Doch nicht nur an der Sauer sind Preise in die Höhe geschnellt. Auch in den beiden größten Gemeinden Bitburg und Prüm kennt der Trend nur eine Richtung: nach oben. Im Schnitt müssen Käufer in den beiden Orten jetzt 5 Euro mehr pro Quadratmeter zahlen als noch 2019. In Bitburg sind das im Schnitt zwischen 125 und 140 Euro, je nach Lage. In Prüm ist der Wohnraum etwas günstiger (105 bis 115 Euro), vor allem auch in den Stadtteilen (40 bis 80 Euro).

Anders als rund um die Abteistadt haben aber auch im Bitburger Speckgürtel die Preise angezogen. Das betrifft nicht nur Ortsteile wie Stahl und Mötsch (über 100 Euro pro Quadratmeter), sondern auch naheliegende Dörfer wie Rittersdorf, Metterich, Dudeldorf und Bickendorf (zwischen 70 und 80 Euro). Rund um Prüm hingegen lässt es sich, etwa in Pronsfeld oder Schönecken (40 bis 50 Euro) noch günstig bauen.

Doch da ist im Kreis noch Luft nach unten. Richtige Schnäppchen warten auf Käufer vor allem in der Schneifel, im Neuerburger Land und in der Verbandsgemeinde Arzfeld. Hier wird der Quadratmeter schon mal für Summen zwischen 20 und 30 Euro gehandelt.

Lesen Sie auch Raus aus dem Dorf - Rein in die Stadt - Bauboom in Bitburg