Immobilien : Wird das historische Haus Juda in Bitburg verkauft?

Das Haus in Bitburg, in dem Herren nach dem Krieg Oberbekleidung einkauften, steht zum Verkauf. Foto: Alexander Schumitz

Bitburg Das Haus, in dem die jüdische Familie Juda nach dem Krieg in Bitburg ein Bekleidungsgeschäft führte, steht zum Verkauf auf einem Immobilienportal im Internet. Oder doch nicht?

Das Haus hat eine bewegte Geschichte, jetzt steht es zum Verkauf. Für 315.000 Euro ist das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus mit dem blauen Anstrich und der markanten Gaube mit Zwiebelhaube am Kreisel nahe der Kreisverwaltung in Bitburg zu haben. Das Eckhaus war erst Autowerkstatt, wurde im Krieg zerstört und nach dem Wiederaufbau als Kfz-Werkstatt weiter genutzt. Ab 1950 verkaufte Karl Juda hier Herrenbekleidung. Im Mai 1985 wurde vor dem Haus gegen den Besuch des US-Präsidenten auf der Kriegsgräberstätte in Bitburg-Kolmeshöhe protestiert. Später wurden hier Matratzen verkauft und in den beiden Obergeschossen Wohnungen vermietet.