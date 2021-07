Unwetter und Sicherheit : Hochwasser in der Eifel: Wenn Diebe von der Not profitieren wollen

Ein Polizist geht Streife, um Plünderer fernzuhalten. Foto: dpa/David Inderlied

Eifel Die Hochwasserkatastrophe hat auch in der Region Diebe und Schaulustige angelockt. Als hätten Betroffene dieser Tage nicht genug Probleme und die Polizei nicht genug zu tun.

Krisen bringen das Beste im Menschen zum Vorschein, heißt es. Und das stimmt ja auch, siehe: die vielen Unterstützer, die den Betroffenen des Hochwassers derzeit unter die Arme greifen. Aber auch das Schlechte hat in üblen Zeiten Konjunktur. Die Not zieht neben Helfern auch Elendstouristen an und sogar Plünderer – besonders in den schwer verwüsteten Gegenden im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen. Aber auch in unserer Region versuchten Verbrecher die Sturzflut auszunutzen. Das geht aus den Antworten auf eine TV-Anfrage beim Polizeipräsidium Trier hervor, aber auch aus den Meldungen von Bürgern aus den betroffenen Orten. So waren am Wochenende offenbar in Densborn Diebe unterwegs und stahlen eine Bohrmaschine, zwei Stühle und einen Mantel. Alles Dinge, die jemand auf seinem Hof zum Trocknen abgelegt hatte, nachdem die Kyll in sein Haus eingedrungen war. Es ist auch die Kyll gewesen, die im Trierer Stadtteil Ehrang für verheerende Schäden gesorgt hat. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, haben sich dann noch Kriminelle am Hab und Gut der Flutopfer vergriffen.

Nachdem eine Frau am Donnerstag aus ihrem überfluteten Haus in der Niederstraße geflohen war, brachen Unbekannte ein und stahlen ihr Geld. Auch in einen Supermarkt drangen Verbrecher ein und nahmen Zigaretten mit. Zudem wurden Umleitungsschilder geklaut – warum auch immer.

Auf dem Ausstellungsgelände in Prüm sollen sich Samstag wohl ebenfalls unschöne Szenen abgespielt haben, wie ein Beobachter uns erzählt: Zwei Männer krabbelten demnach über den Schutthaufen und suchten nach Verwertbarem, als handele es sich um Sperrmüll. Auch aus anderen Orten sind solche Geschichten zu hören.

Täter konnten bislang aber nicht gefasst werden. Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums dauern die Ermittlungen in den Fällen Densborn und Ehrang an. Doch auch abseits dieser Fahndungen haben die Beamten dieser Tage viel zu tun. Da wäre etwa die Suche nach Vermissten wie etwa dem Mann, der am Prümer Campingplatz verschwunden ist. Aber auch die Regelung des Verkehrs und die Unterstützung der sonstigen Einsatzkräfte gehört zu den Aufgaben der Ordnungshüter.

Hans-Jürgen Riemann, stellvertretender Leiter der Bitburger Polizei, bestätigt das: „Neben dem Tagesgeschäft fahren wir vermehrt Präventionsstreifen um in den betroffenen Ortschaften rechtzeitig Gefahren zu erkennen, die noch nicht wahrgenommen wurden oder neu entstanden sind“ – etwa umgefallene Bäume oder weggewehte Blechteile.

In abgelegenen und insbesondere kleineren Orten lasse man sich öfter sehen. Und biete auch „unkomplizierte Hilfen an, die nicht unbedingt zu unseren vordringlichen Aufgaben gehören“. So haben Polizisten in den Katastrophengebieten etwa auch Wasserflaschen geliefert.