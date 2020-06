Beschwerden über wildes Motocrossfahren in der Eifel häufen sich : Wenn der Waldweg zur Rennstrecke wird

Beschwerden über wildes Motocrossfahren in der Eifel häufen sich

Bitburg-Prüm Die Motocross- und Quadsaison in der Eifel ist eröffnet. Und schon häufen sich die Beschwerden, weil Fahrer in Feld und Flur unterwegs sind. Das ist nicht nur verboten, sondern stört auch das Wild und schädigt die Umwelt.

Ein Röhren durchbricht die Stille am Hunnenkopf. In der Dunkelheit sitzen Jäger auf der Lauer, als die Maschine anrollt. Es ist ein Motocrossfahrer, der über die Biesdorfer Felder brettert. Scheinwerferkegel leuchten ins Gebüsch, verscheuchen Wild. Eine Hirschkuh, gerade noch im Visie , macht sich davon. Als der Fahrer auch noch hupt, zischt einer der Jäger seinem Kollegen auf der Kanzel zu: „Willst du mich verarschen?“

(uhe/cha) Das Nutzen des Waldes ist für Wanderer, Reiter und Radfahrer nur auf Wegen erlaubt. Auto- und Motorradfahrer benötigen eine Zustimmung des Waldbesitzers. So ist es im Landeswaldgesetz geregelt. Zudem weisen Verkehrszeichen (weißer Kreis mit rotem Rand) darauf hin, dass Ausnahmen nur für land- und fortwirtschaftlichen Verkehr gelten. Wer diese Richtlnien missachtet, riskiert ein Bußgeld von 50 Euro. Jenseits der Straßenverkehrsordnung drohen höhere Sanktionen. Gemäß Paragraf 37 des Landeswaldgesetzes müssen Personen, die „die „Lebensgemeinschaft Wald oder die Bewirtschaftung des Waldes“ stören, gefährden, beschädigen oder verunreinigen, mit Bußen bis zu 2500 Euro rechnen. Das Beunruhigen von Wild kann nach Paragraf 26 des Landesjagdgesetzes sogar bis zu 5000 Euro Strafe nach sich ziehen.

Später am Abend habe man noch versucht, den Fahrer zur Rede zu stellen. Doch der sei bloß frech geworden und davon gedonnert. Das Kennzeichen aber konnten Horstmanns Kumpanen fotografieren. Und haben Anzeige erstattet.

Es sind solche Beschwerden, die sich seit Wochen bei den Polizeiinspektionen BItburg und Prüm häufen. Denn der Sommer treibt Quad-, Enduro- und Motocross-Fahrer wieder in die Eifeler Wälder.

Das scheint die Eifeler Rowdies aber seit Jahren nicht abzuschrecken. Der Bitburger Polizeichef Christian Hamm spricht von einer „bekannten Problematik“, sein Prümer Kollege Georg Bührmann von einem „wiederkehrenden Phänomen“ und der Eifeler Kreisjagdmeister Gerd Grebener von einem „Dauerthema“. Von Einsicht also: keine Spur.

Was die Suche nach den Tätern zusätzlich erschwert: Meist sind sie, um nicht erkannt zu werden, ohne Kennzeichen unterwegs. Zu viele kämen daher „ungeschoren davon“, bedauert Dienststellenleiter Hamm.

In Gransdorf zumindest, hat ein Hinweis im Bitburger Landboten für Besserung gesorgt, sagt Ortsbürgermeister Willems. Er hatte darauf hingewiesen, dass das Fahren im Wald unter Strafe steht.

Den Mitgliedern des größten Motocrossvereins in der Region, MCV Oberkail, muss man das nicht erst erklären. „Wir befürworten das auf keinen Fall“, sagt Geschäftsführer Sachar Berscheid. Vereinsmitglied und Fahrerin Andrea Schon ergänzt: „Als Motocrosser macht man im Wald eigentlich nichts, das hat keinerlei Trainingseffekt oder Sinn.“

Beide glauben aber, dass das wilde Fahren auch mit dem Fehlen von Trainings- und Rennstrecken zu tun hat. „Im Eifelkreis gibt es keine einzige“, sagt Berscheid. Die nächsten Gelände im Umkreis sind Reil und Klüsserath an der Mosel, sowie Pisten im Saarland und in Belgien. Eifeler müssen also stundenlange Fahrten auf sich nehmen.