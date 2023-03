Zivilprozess in der Eifel Hobbyfotograf soll Jäger absichtlich gestört haben: Was ist im Wald verboten?

Es ist ungewöhnlich viel los am Amtsgericht Bitburg. So viel sogar, dass die Verhandlung in einen anderen Saal verlegt werden muss, damit alle Zuschauer Platz finden. Sie alle sind am Dienstag, 28. März, wegen eines Zivilprozesses hier. Dabei geht es um Störung der Jagdausübung und den Konflikt zwischen einem Jäger und einem Hobbyfotograf.