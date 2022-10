Kommentar : Herber Schlag für den Eifel-Tourismus

Das Dorint-Hotel am Biersdorfer Stausee war einst einer der größten Arbeitgeber im Bitburger Land. Mehr als 130 Beschäftigte zählte das Haus in der Spitze – und mehr als 100.000 Übernachtungen im Jahr.

Ein Vorzeige-Projekt. Gegründet von einem Unternehmer mit Weitblick. Davon war zuletzt nur wenig übrig, nicht erst seit der Corona-Pandemie. In das Gebäude wurde schon lange nicht mehr investiert. Dabei wäre genau das wichtig gewesen, um das Hotel für Wellness- und Wandergäste, aber auch für Tagungen von Firmen und Verbänden attraktiv zu halten. Doch das Hotel, das in den 70er Jahren den Tourismus im Bitburger Land beflügelte, hat längst seinen Charme verloren. Die Schließung ist konsequent, aber für Orts- und Verbandsgemeinde wie auch den Eifeltourismus ein herber Schlag. Viele Fragen sind offen. Allen voran jene, was nun aus dem großen Gebäude werden soll. Pächter oder Käufer dürften wegen der großen Herausforderungen vor denen die Gastronomie insgesamt steht, nicht leicht zu finden sein. Aber ein Leerstand an so prominenter Stelle ist kritisch. Schließlich würde der komplette Publikumsmagnet Stausee verlieren, wenn dort in 1A-Lage ein großes Gemäuer vor sich hin gammelt. Jetzt müssen schnell alle an einen Tisch, um gemeinsam Lösungen zu finden.