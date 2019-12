Kommentar : Trotz allem: ein Warnschuss

Lebenqualität hängt von vielen Faktoren ab. Die von der Studie bewerteten Daten mögen eine Rolle spielen. Dennoch wird es etliche Senioren geben, die lieber in der letztplatzierten Eifel wohnen, als bei den Erstplatzierten in Jena.

Und zwar unabhängig davon wie es um ÖPNV, Internetverbindung und ärztliche Versorgung bestellt ist. Die Frage nach dem guten Leben kann man doch nicht nur anhand blanker Zahlen beantworten. Lebenswert hängt auch von Gefühlen ab, die man mit Land und Leuten verbindet. Sprich: Von all dem, was einem in den Sinn kommt, wenn man den abstrakten Begriff Heimat hört.