Dasburg Der Neuenweg in Dasburg soll erst im Frühjahr 2020 saniert werden. Die Ausschreibung dauerte länger – auch wegen falsch berechneter Kosten. Ohne fertige Umleitung kann aber noch nicht an der Bundesstraße 410 gearbeitet werden.

Tausende Autos brettern täglich über die Bundesstraße 410. Für Pendler aus dem Nordwesten des Kreises ist die Strecke die Haupt­route zum Arbeitsplatz in Luxemburg. Die Spuren des Verkehrs sind der Schnellstraße aber nur noch in Dasburg anzusehen, wo Schlaglöcher und Risse die Ortsdurchfahrt durchziehen. Der Rest der Bundesstraße wurde in den vergangenen Jahren saniert (siehe Info).

Mit dem Teilstück direkt am Grenzübergang, wird es aber wohl noch dauern. Wie lange – das kann derzeit beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Gerolstein niemand sagen. Auch nicht zu den Kosten oder der Ausführungsdauer.

Der umfangreiche Ausbau der Bundesstraße 410 hat 2011 begonnen. Für rund 3,6 Millionen Euro wurde die Straße dabei auf etwa 3,6 Kilometern verbreitert und damit an den weiter steigenden Pendlerverkehr nach Luxemburg angepasst. Seitdem strapazierten immer neue Bauarbeiten die Nerven der Autofahrer. Inzwischen sind die Teilstücke der Schnellstraße durch Irrhausen und Daleiden fertig. Pendler warten nur noch auf die Ortsdurchfahrt Dasburg und den Streckenabschnitt zwischen dem Dorf und dem Grenzübergang. Doch die Planungen ziehen sich seit Jahren. Erstes Hindernis: Auf der zukünftigen Umleitung, dem Neuenweg, hatten sich schützenswerte Schlangen breitgemacht. Die Reptilien wurden zwar mittlerweile umgesiedelt. Doch bis die Bagger rollen, wird es wohl Frühjahr 2020 werden. Wann es mit der Bundesstraße weitergeht, steht noch in den Sternen.

Die Behörde hat den Ausbau der K 149 nämlich in drei Abschnitte unterteilt. Der Kreisverwaltung aber bei ursprünglichen Kostenermittlung nur zwei Bauabschnitte vorgerechnet. Und den Dritten vergessen. Ein Teilstück von 120 Metern, erklärt LBM-Chef Enders, „wurde irrtümlicherweise nicht aufgeführt“, geschätzte Kosten von 150 000 Euro in die Kalkulation nicht aufgenommen.

Was den Ausbau außerdem teurer macht, sind steigende Baukosten. Da Unternehmen aus der Region derzeit gut ausgelastet sind, können sie sich ihre Aufträge aussuchen. In den vergangenen drei Jahren seit der letzten Kostenermittlung sind die Ausgaben für Bauarbeiten daher im Schnitt um rund 20 Prozent angewachsen. Diese Entwicklung im Bausektor wurde mit 150 000 Euro eingepreist. Weitere 100 000 Euro zusätzlich muss der Kreis in die Sanierung einer 400 Meter langen Stützmauer am Steilhang investieren. Hier will man nun Natursandstein haben, was die Arbeiten aufwendiger und teurer macht.