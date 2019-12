Kostenpflichtiger Inhalt: Haushalt Eifelkreis : Schulden des Kreises könnten sich verdreifachen

Bitburg-Prüm Der Eifelkreis hat für 2020 und 2021 erstmals einen Doppelhaushalt aufgestellt. Das soll Planungssicherheit geben, in Zeiten in denen der Schuldenberg auf 164 Millionen anwachsen könnte. Auch, weil große Investitionen in Schulen, Breitband und Nahverkehr anstehen.

Der Schuldenberg des Eifelkreises wächst und wächst. Ende 2021 wird er wohl einen Höchststand von 164 Millionen Euro erreichen. Und sich somit verdreifachen. Derzeit steht die Kommune mit 63 Millionen in den Miesen. Warum die Verwaltung plant, in den nächsten zwei Jahren für mehr als 100 Millionen Euro Kredite aufzunehmen, zeigt ein Blick in den Haushaltsplan 2020 und 2021.

Es ist das erste Mal, dass die Verwaltung dem Kreistag einen Doppelhaushalt vorlegt. Das gebe Planungssicherheit, argumentiert ein Sprecher. Investitionen könnten früher angegangen, Projekte eher ausgeschrieben werden.

Die Investitionen: Und investiert werden soll einiges. 115 Millionen Euro Investitionskredite will die Kommune bis 2021 aufnehmen. Und damit etwa den Breitbandausbau vorantreiben und den Nahverkehr in den Linienbündeln Südeifel und Schneifel.

Zudem stehen in den Gebäuden eine Reihe von Renovierungsarbeiten an. Am meisten Geld verschlingen wird wohl die Generalsanierung des Regino-Gymnasiums Prüm (18 Millionen) samt dem Bau einer Übergangsschule (15 Millionen Euro).

Doch auch in anderen Gebäuden, wie der Grund- und Realschule Irrel, der Realschule Plus in Prüm und dem Landratsamt Bitburg, stehen Bauarbeiten an. Hinzukommt der alljährliche Kostenfresser Straßenbau. Auch deshalb steht hinter den Jahren 2020 und 2021 derzeit ein dickes Minus. Fast 15 Millionen Euro Miese sind im nächsten Jahr kalkuliert, 24 Millionen im darauffolgenden.

Weitere Ausgaben: Neben den Investitionen gibt es aber noch weitere Ausgaben, die den Kreis in tiefrote Zahlen treiben. Ein Sprecher nennt etwa die Sozialleistungen und Pflegesätze, die ab dem ersten Januar durch das Bundesteilhabegesetz ansteigen werden. Bereits in der Vergangenheit hat die kommunale Pflichtaufgabe rund ein Drittel des Budgets verzehrt. Doch die Talfahrt geht weiter. Eine weitere Ausgabe, die der Eifelkreis nicht beeinflussen kann, sind die Zuschüsse zu den Personalkosten der Kindertagesstätten. Weil zusätzliche Kita-Plätze entstehen und Erzieher künftig mehr verdienen, wird’s auch hier teurer.

Steigen werden zudem die Aufwendungen für eigenes Personal von derzeit 39 Millionen auf künftig 41 Millionen im Jahr 2021. Auch dies ist die Folge tariflicher Steigerungen und der Schaffung zusätzlicher Stellen für die „Eingliederungshilfe“, die bislang die Verbandsgemeinden übernahmen.

Die Einnahmen: Der Eifelkreis lebt aber auch deshalb über seine Verhältnisse, weil er kaum Einfluss auf seine Einnahmen hat. Das Budget besteht vornehmlich aus Umlagen, also aus Geld, das Orts- und Verbandsgemeinden abtreten, und Zuschüssen von Bund und Land.

Diese Einnahmen bleiben allerdings seit Jahren nahezu gleich, bei steigenden Ausgaben. Und der Eifelkreis hat kaum Möglichkeiten, gegenzusteuern. Außer durch die Anhebung der Umlagen. Die schnürten den Gemeinden aber ohnehin schon die Luft ab, sagen Kritiker, etwa in der SPD. 2019 hat die Verwaltung auf den Vorschlag zur Erhöhung der Entgelte verzichtet. Der Haushalt ist mit einer Umlage von 42 Prozent durchgerechnet. Zu den Gründen erklärt ein Kreissprecher, dies sei eine politische Entscheidung, keine der Verwaltung.

Ausblick: Es ist nicht absehbar, dass der Kreis jemals von seinem Schuldenberg herunterkommen wird. Und wenn der Doppelhaushalt, wie vorgeschlagen, beschlossen wird, legt die Kommune noch einige Schippen drauf.

Angesichts dieser Schieflage dürften die Diskussionen im Kreistag am Montag spannend werden. Dem Gremium wird der Plan zur Abstimmung vorgelegt.

Es ist zu erwarten, dass dann wieder Debatten über die Erhöhung der Kreisumlage und die Personalkosten losbrechen.