Kinderbetreuung Böse Überraschung: Kita in Speicher schließt

Speicher · Der Schock sitzt: Der Träger der Kita St. Vinzenz in Speicher, der Nonnenorden der Vinzentinerinnen in Köln, hat beschlossen, die Kita in wenigen Jahren zu schließen. Was bedeutet das für die Kinder?

16.03.2023, 13:48 Uhr

Im St. Vinzenzhaus in Speicher befindet sich im Erdgeschoss ein Kindergarten mit 47 Plätzen. Der Träger hat angekündigt, die Einrichtung bis Sommer 2025 zu schließen. Foto: TV/Michael Puhl

Von Sybille Schönhofen Redaktion Eifel

Für die gesamte Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung „St. Vinzenzhaus“, in der auch fünf Wohngruppen und zwei Tagesgruppen des Kinder- und Jugendheims untergebracht sind, bedeute das einen herben Verlust, sagt Einrichtungsleiter Michael Puhl. Eltern und Erzieherinnen der Kita sind aufgebracht über die plötzliche Entscheidung.