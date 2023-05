Standorte auf dem Prüfstand Umzug, Auflösung und Zusammenlegung: Wie geht es weiter mit den Grundschulen im Bitburger Land?

Sanieren, ausbauen oder gar schließen? Drei Optionen gibt es für die zehn Grundschulen der Verbandsgemeinde (VG) Bitburger Land (siehe Info). In einer gemeinsamen Sitzung wollten die Mitglieder von Schul- und Hauptausschuss eigentlich eine gemeinsame Empfehlung für den VG-Rat treffen, dazu kommt es aber dann doch nicht. Noch vor dem Einstieg in die Tagesordnung kündigt die CDU-Fraktionsvorsitzende Anja Esch an, einen Antrag auf Vertagung stellen zu wollen. Nach einigem Hin und Her und vielen Stellungnahmen wird mehrheitlich in beiden Ausschüssen dafür plädiert, das Schulkonzept zwar zur Information vorzustellen, einen Beschluss aber erst später treffen zu wollen: Die Zeit zur Einarbeitung sei zu knapp, dafür habe sich das Konzept zu sehr verändert.