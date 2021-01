Südeifel besonders betroffen : Stromausfälle und gesperrte Straßen — Goran bläst zur zweiten Runde

Bei Sefferweich kam einiges an Ästen runter. Ein Polizist sägt den Weg frei. Foto: TV/Polizei Bitburg

Eifel Sturmtief Goran hat in der Nacht zum Freitag dann doch nochmal losgepustet, den ein oder anderen Baum entwurzelt und sogar für einen Stromausfall gesorgt. Am stärksten betroffen: die Südeifel.

Doch es war am Donnerstagmittag die vielzitierte Ruhe nach dem Sturm. Die Eifeler wähnten sich bereits verschont von Goran. Davongekommen mit ein paar abgebrochenen Ästen. Doch dann legte das Tief in der Nacht zum Freitag wieder los. Und blies nochmal so richtig durch. Die Folge waren zahlreiche Einsätze der Polizeien und Straßenmeistereien.

Vor allem in der Südeifel entwurzelte der Sturm jede Menge Bäume. „Der Bereich südlich von Neuerburg war am stärksten betroffen“, sagt der Bitburger Polizeichef Christian Hamm. Schneifel und Islek hingegen kamen, wie auch schon am Donnerstagmorgen, glimpflich davon, sagt der Prümer Dienststellenleiter Georg Bührmann. Ebenso: die Vulkaneifel, wie es bei der Straßenmeisterei Gerolstein heißt.

Gegen 22 Uhr fielen nach Polizeiangaben die ersten Riesen auf der Landesstraße 10 bei Krautscheid. Gegen Mitternacht häuften sich dann die Einsätze. Auf der L 1 zwischen Körperich und Biesdorf sowie auf der K 118 von Oberlauch Richtung Matzerath stürzten ebenfalls Bäume auf die Fahrbahn.

In der Bitburger Bahnhofstraße wurden Styroporplatten vom Dach eines Neubaus geweht. Und auf der L 32 bei Sefferweich kam es wegen Ästen auf der Strecke sogar zu einem leichten Unfall. Ein Auto war in die Überreste eines Baums geraten.

Und auch für einen Stromausfall hat Goran noch gesorgt. Für etwa zwei Stunden gingen in einigen Häusern in den Ortschaften Ammeldingen an der Our, Sinspelt, Geichlingen, Lahr, Niedergeckler und Körperich die Lichter aus. Laut Polizei mussten mehrere Hundert Haushalte ohne Elektrizität auskommen, bis der Schaden von der Firma Westnetz behoben wurde.

