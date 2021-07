Stadtentwicklung : Was Aldi und Lidl in Speicher vorhaben

Was Aldi und Lidl in Speicher vorhaben

Speicher Der Discounter Aldi erweitert seinen Markt in der Kapellenstraße. Währenddessen schmiedet auch Konkurrent Lidl Pläne, sich in der Töpferstadt niederzulassen.

Für eine Kleinstadt mit etwas mehr als 3000 Einwohnern hat Speicher also mittlerweile eine Menge zu bieten. Doch es ist weiterhin Bewegung an der Einkaufsmeile gegenüber dem Friedhof. Noch ist nicht jede Baulücke gefüllt.

Auch Aldi verschafft sich derzeit mehr Platz auf seinem Gelände. 15 Meter baut der Discounter an die alte Filiale an, die wegen der Bauarbeiten zurzeit noch geschlossen ist. Am 22. Juli soll sie aber schon wiederöffenet werden — mit einem deutlich erweiterten Angebot von bislang 860 Quadratmetern auf 1115 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Beim geplanten Lidl-Markt in Speicher wird das hingegen wohl noch länger dauern. Ach ja, da war ja mal was, wird sich mancher jetzt denken. Die Gerüchte, dass sich der größte Aldi-Konkurrent ebenfalls in der Töpferstadt niederlassen will, halten sich schließlich seit Jahren. Passiert ist allerdings noch nichts.