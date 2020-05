Bitburg-Prüm Nach der Zwangspause durch Corona können die Einrichtungen wieder aufmachen. Doch das ist gar nicht so einfach.

Die Situation beim Heimatmuseum Speicher hat Bürgermeister Manfred Rodens schnell umrissen: „Wir machen auf, wenn es geht, und das heißt, wenn die ehrenamtlichen Helfer das auch auf sich nehmen möchten“, sagt Rodens. Sicher, auch für Kinder wäre der Museumsbesuch eine schöne Abwechslung. Aber das Team bestehe aus acht bis zehn Leuten, die zu den Risikogruppen gehörten. Und deren Schutz gehe natürlich vor. „Wir werden alle ehrenamtlichen Mitarbeiter fragen“, sagt auch Sarah Illigen, bei der Verbandsgemeinde Speicher zuständig für Fragen des Tourismus. Mittlerweile ist nur so viel klar, dass am Donnerstag entschieden wird, ob das Heimatmuseum überhaupt öffnen kann.

Das Haus Beda in Bitburg hätte – unabhängig von der Corona-Krise – ohnehin nur dienstags nachmittags geöffnet. Da die Nachfrage nach der Fritz-von-Wille-Ausstellung nicht so hoch sei, werde man jedoch nicht öffnen, sagt der Leiter des Hauses Beda, Manfred Kottmann.

Und er ergänzt: „Wer die Ausstellung sehen möchte, der meldet sich einfach telefonisch an, dann ist ein Besuch möglich“, verspricht Kottmann. Der ist auch für die Bibliothek zuständig, die jeden Tag „normal“ geöffnet sei. Dort sei der Eingang verlegt worden, und es herrsche natürlich auch Maskenpflicht.

Und eine Besonderheit gibt es auch: Bücher in Isolation: „Die Bücher kommen nach der Rückgabe erst mal 72 Stunden in Quarantäne“, erzählt der Leiter. Alle seien in Plastik-Folie eingebunden. Laut Experten könne sich das Virus darauf zwei, drei Tage halten.