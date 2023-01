Medizinische Versorgung in der Eifel : Medicus Vorstand ist bereit zu klagen: Zukunft der Arztpraxen in Bitburg und Binsfeld muss gesichert werden

Bleibt optimistisch: Medicus-Vorstand und Allgemeinmediziner Dr. Michael Jager. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg/Binsfeld Die Eifeler Ärztegenossenschaft Medicus eG mit ihren beiden Praxen für Allgemeinmedizin kämpft weiter ums Überleben. Sie streitet mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV). Die will Informationen haben, die rechtlich gar nicht übermittelt werden müssen. Wie es für die Praxen und Patienten weiter geht.

Die Menschen sind verunsichert. Geht es überhaupt noch weiter bei ihrem Hausarzt? Und falls nicht: Wo sollen sie hin, wenn die Tür tatsächlich irgendwann geschlossen bleibt? Schließlich sind die Praxen doch schon heute fast überall total überlaufen.

Solche Gedanken treiben die Patienten der beiden Praxen für Allgemeinmedizin um, die die Eifeler Ärztegenossenschaft Medicus in Bitburg und Binsfeld betreibt. Seit bekannt wurde, dass die Genossenschaft wegen einer Auseinandersetzung mit der Kassenärztlichen Vereinigung in finanzielle Schieflage geraten ist, sind nicht nur Medicus-Vorstand Michael Jager und lokale Politiker, sondern vor allem auch die Patienten selbst besorgt.

„Tag für Tag wenden die sich an uns und sprechen uns auf das Thema an“, sagt Tibete Meta, medizinische Fachangestellte in der Bitburger Praxis. Ähnlich sieht es in Binsfeld aus. Ärzte und Angestellte beruhigen die Leute: Erst mal bleibt für sie alles wie gewohnt. „Wir setzen alles daran, dass es weitergeht“, sagt Medicus-Vorstand Michael Jager.

Ende vergangenen Jahres ist ihm auf dem Weg zu diesem Ziel ein wichtiger Schritt gelungen: Er hat in Adem Akyol einen Kollegen gefunden, der als Allgemeinmediziner in Vollzeit das Team der Bitburger Praxis seither unterstützt. Ein Segen. Schließlich sind Fachkräfte schwer zu finden. Und Jager selbst plant mit seinen fast 70 Jahren so langsam den Rückzug.

Doch daran ist aktuell noch nicht zu denken. Und das nicht nur, weil der Medicus-Vorstand seinen Nachfolger in der Übergangszeit noch einarbeiten will. Im Hintergrund schwelt weiter der Konflikt mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz, der Ende 2022 für Schlagzeilen gesorgt hat.

Eifel: Warum streiten Medicus und Kassenärztlichen Vereinigung?

Wegen Unstimmigkeiten in rechtlichen Details hat die Kassenärztliche Vereinigung Honorare in Höhe von rund 150.000 Euro einbehalten. Geld, das in der Kasse der Genossenschaft schmerzlich fehlt. „Für jeden kleinen Betrieb würde das das Aus bedeuten“, sagt Jager. Die Medicus eG könne aktuell nur dank des Vertrauens und Entgegenkommens ihrer regionalen Bank überleben.

Die Materie ist komplex und eher was für Juristen mit entsprechenden Fachkenntnissen. Im Kern geht es dabei um die Frage, wie etwaige Regressansprüche abgesichert sind. Solche Regressansprüche entstehen beispielsweise, wenn ein Arzt zu teure Medikamente oder Behandlungen verschreibt. Nach Auskunft von Jager kam es seit Bestehen der Medicus eG zu keinen solchen Regressfällen.

Dennoch: Käme es zu solchen Regressansprüchen, müssten diese abgesichert sein. Deshalb informiert die KV auf Nachfrage unserer Zeitung: „Voraussetzung zur Wahrnehmung der vertragsärztlichen Tätigkeit des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) ist nach den rechtlichen Gegebenheiten eine bestehende Ärzte-Regressversicherung.“

Eine solche hat die Medicus eG auch. Allerdings wurde der Name des Arztes, der in der Binsfelder Praxis seit Anfang 2020 arbeitet, nicht genannt – was Medicus-Vorstand Jager irritiert: „Das lief fast ein Jahr ohne Beanstandung, dann plötzlich werden Namen verlangt.“ Unverständlich auch deshalb, weil nach Auskunft der Versicherung, der R+V, das „gesamte medizinische Versorgungszentrum mit allen Zweigstellen unabhängig von Zahl und Name der praktizierenden Ärzte gegen Regressrisiken abgesichert“ ist, wie Jager betont.

Schon allein weil die Ärzte ja immer mal wieder wechseln können, ist es aus Jagers Sicht auch stimmiger, etwaige Regressfälle unabhängig von Name und Zahl der Ärzte zu versichern. Aber jenseits von Fragen der Sinnhaftigkeit hat der Versicherer R+V auch noch mal auf Nachfrage des Medicus-Vorstands bestätigt, dass die Nennung von Namen für den vollen Versicherungsschutz nicht nötig sei. „Die verlangen das nicht“, sagt Jager.

Eifel: Honorare für Binsfelder Praxis wurden nicht gezahlt

Anders die Kassenärztliche Vereinigung. Die habe im Frühjahr 2021 für Jager überraschend verlangt, dass alle Ärzte namentlich aufgeführt werden. Fortan nahmen die Dinge ihren Lauf. Zwar habe die Medicus eG darauf hingewiesen, dass eine Namensnennung für den Versicherer nicht nötig sei, sagt Jager. Dennoch behielt die Kassenärztliche Vereinigung die Honorare der Binsfelder Praxis für die ersten drei Quartale des Jahres 2021 ein, da für den Betrieb der Praxis aus ihrer Sicht die rechtliche Grundlage fehlte.

Die KV schreibt auf Anfrage des Volksfreunds, dass die Ärztegenossenschaft „die Einleitung entsprechender Maßnahmen zur Abwendung bestimmter Rechtsfolgen nicht angestrengt“ habe. Medicus-Vorstand Jager erklärt die etwas sperrige Formulierung: „Ich hätte binnen einer Frist von vier Wochen die Möglichkeit gehabt, Widerspruch gegen den Honorarbescheid einzulegen.“ Diese Frist habe er aber versäumt. „Ich habe das einfach nicht rasch genug bemerkt, weil beide Praxen zusammen in einem Bescheid aufgeführt werden.“ Er räumt also selbstkritisch Fehler ein.

„Aber“, sagt Jager, „das ändert nichts daran, dass die Einbehaltung der Honorare an sich rechtswidrig war.“ So stehen auch die Anwälte der Medicus eG auf dem Standpunkt, dass die Rückbehaltung der Honorare rechtswidrig war, da die Genossenschaft einen entsprechenden Rechtsschutz für Regressrisiken hatte, unabhängig von Namen der in den Praxen beschäftigten Ärzten. Das Strafgesetzbuch ermögliche es, rechtswidrig ergangene Bescheide zurückzunehmen. Und genau darauf baut nun die Ärztegenossenschaft.

Auch für die Anwälte der Medicus eG ist es „völlig unverständlich, warum die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz daran festhält, keine einzige ärztliche Leistung zu vergüten, die in der Praxis in Binsfeld in den ersten drei Quartalen 2021 erbracht wurde“. Das hat auch in der Eifel zu Unverständnis und Ärger geführt.

Wie es nun weiter geht? Jager hofft darauf, dass die KV ihre Meinung ändert. „Die Materie ist ja komplex und es gibt ja keine zweite Ärztegenossenschaft im Land.“ Er würde sich freuen, wenn die KV sich noch mal genau mit der Sache beschäftigt. „Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als das Geld auf dem Rechtsweg einzuklagen. Das aber könne dauern. Die Zukunft der beiden Praxen aber müsse jetzt gesichert werden.