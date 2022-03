Cattenom : Rost in Atom-Reaktoren: Wie gefährdet ist das Kernkraftwerk an der französischen Obermosel?

Cattenom In einigen Atomkraftwerken in Frankreich rosten die Rohre. Ist auch das Kernkraftwerk Cattenom betroffen? Atom-Kritiker sind sehr beunruhigt.

Wie gefährlich ist der in einigen französischen Kernkraftwerken festgestellte Rost an Rohren im nuklearen Bereich? Und inwieweit ist das Atomkraftwerk in Cattenom davon betroffen?

Darauf will das Anti-Atom-Netz Trier Antworten haben. Die darin zusammengeschlossenen Gegner der Atomenergie haben einen offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) Lemke, an die Länderchefs von Rheinland-Pfalz und des Saarland, Malus Dreyer (SPD) und Tobias Hans (CDU) sowie den Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) und Trier-Saarburgs Landrat Stefan Metzdorf (SPD) geschrieben und verlangt darin Aufklärung über die Folgen der Korrosionsprobleme für Cattenom.

Fünf Reaktoren in Frankreich betroffen

In fünf der insgesamt 56 Reaktoren in Frankreich wurden durch Korrosion verursachten Risse in Rohren festgestellt. Auch in den vier Reaktorblöcken „könnten diese Spannungsrisse vorliegen und im schlimmsten Fall zu einem Supergau führen, mit unabsehbar verheerenden Folgen für unsere Region und über sie hinaus“, heißt es in dem Brief des Anti-Atom-Netzes. Der Betreiber des Kernkraftwerks an der französischen Obermosel, der französische Energiekonzern EDF hat angekündigt, den dritten Block ab 26. März abzuschalten und auf Korrosion am Rohrsystem zu überprüfen.

Elisabeth Quaré vom Anti-Atom-Netz zeigt sich deswegen sehr beunruhigt. Der betroffenen Rohre in den anderen Atomkraftwerke gehörten zum sogenannten Sicherheitseinspeisungskreislauf. Dieser diene dazu, bei einem Unfall die nukleare Kettenreaktion zu bremsen, etwa durch das Einspritzen von Borwasser, mit dem die Notkühlung der Brennelemente sichergestellt werden soll. Würden diese Rohre bei einem nuklearen Unfall platzen, sei die Noteinspeisung mit Borwasser nicht mehr möglich. Gleichzeitig bestehe die Gefahr, dass das Wasser des Primärkreislaufs, der die durch die Kernspaltung entstandene Wärme abführt, auslaufe, „was die Gefahr der Kernschmelze ganz schnell akut werden lassen kann“, heißt es in dem Brief.

Was Kritiker bemängeln

Die Anti-Atom-Aktivisten befürchten, dass bei der im vergangenen Jahr erfolgten Überprüfung des dritten Reaktorblocks bereits Hinweise auf solche Risse gefunden wurden. „Oder diese kritische Stelle war überhaupt nicht näher untersucht worden, was ebenfalls sehr bedenklich wäre.“

Die luxemburgischen Minister für Umwelt, Carole Dieschbourg und für Energie, Claude Turmes, haben in einem Brief an die französische Atombehörde, ihre Bedenken bezüglich der Sicherheit von Cattenom ausgedrückt. Die angekündigte Abschaltung des dritten Reaktorblocks zeige, dass es dort ebenfalls zu den Korrosionsproblemen gekommen sei.