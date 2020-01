Politiker : Im Zupackmodus

Bitburg Paforceritt durch die Themen: Über 800 Zuhörer verfolgen Auftritt von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in Bitburg.

Zum Einstieg wählt die ehemalige saarländische Ministerpräsidentin die „Ich-kenn-doch-eure-Heimat-sehr-gut-Variante“: „Als Kind war ich jedes Jahr mit meiner Großtante im Sommer in Gillenfeld in der Vulkaneifel“, schwärmt Annegret Krampf-Karrenbauer zum Aufwärmen. Das schafft Nähe, und den Zuhörern gefällt’s.

„Wir haben ja in den letzten Tagen gesehen, wie schnell es damit vorbei sein kann“, sagt die 57-Jährige, ohne an der Stelle die Auseinandersetzung im Nahen Osten konkret zu benennen. Später kommt AKK noch einmal auf das Thema zurück, kritisiert den Iran für den versehentlichen Abschuss des Passagierflugzeugs, bei dem viele unschuldige Menschen ermordet worden seien. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden, fordert Kramp-Karrenbauer

Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt den Namen ihres innerparteilichen Kontrahenten an diesem Nachmittag in Bitburg nicht einmal in den Mund. Höchstens indirekt, nimmt doch das Thema Wirtschaft und Arbeitsplätze, wo Friedrich Merz die höchste Kompetenz zugeschrieben wird, bei AKK in der halben Stunde einen breiten Raum ein.