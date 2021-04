Pandemie : Corona macht immer mehr Menschen in der Region psyschich krank

Mehr Beschäftigte waren im vergangenen Jahr wegen psychischer Erkrankungen krankgeschrieben. Foto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Corona-Pandemie belastet viele Menschen – körperlich, aber vor allem auch seelisch. Das zeigen Zahlen der Krankenkasse Barmer. Die belegen, dass auch Beschäftigte in der Region im vergangenen Jahr häufiger wegen psyschischer Erkrankungen im Job fehlten.

Immer mehr Menschen leiden wegen Corona. „Der Corona-Alltag hat viele Beschäftigte körperlich und seelisch an ihre Grenzen gebracht“, sagt Dunja Kleis, Landeschefin der Krankenkasse Barmer. Noch nie hätten Beschäftigte aus Rheinland-Pfalz wegen Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und psychischer Beschwerden öfter im Job gefehlt als vergangenes Jahr. Das zeigten repräsentative Auswertungen von Arbeitsunfähigkeitsmeldungen von 196 000 Versicherten der Barmer, so Kleis. Wegen psychischer Leiden wie etwa Depressionen habe im vergangenen Jahr jeder Beschäftigte aus Rheinland-Pfalz rechnerisch 3,7 Tage bei der Arbeit gefehlt, 2019 waren es 3,6 Tage. Gegenüber 2010 entspreche das einer Zunahme von 54,2 Prozent, so die Barmer-Landeschefin. Zwar wachse die Zahl der Fehltage im Job wegen seelischer Leiden auch ohne Corona seit Jahren. Aber: „Corona hat viele Beschäftigte durch Kurzarbeit und Homeoffice isoliert und psychisch belastet“, erklärt Kleis.

Das zeigt sich auch in der Region. Mit 3,7 Fehltagen wegen psychischer Erkrankungen ist der Anteil der deswegen krankgeschriebenen Beschäftigten in Trier am höchsten gewesen, gefolgt von Trier-Saarburg mit 3,6, Bernkastel-Wittlich (3,4), Eifelkreis Bitburg-Prüm (3) und Vulkaneifel (2,7).

Neben den psychischen Erkrankungen waren im vergangenen Jahr Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems die Hauptursache für Krankmeldungen von Beschäftigten aus Rheinland-Pfalz. Laut Kleis sorgten sie für 4,2 Arbeitsunfähigkeitstage je Beschäftigten (2019 waren es 4,1 Fehltage). Die häufigste Diagnose: Rückenschmerzen. Auch das sei nicht verwunderlich, so die Barmer-Landeschefin. „In der Corona-Pandemie war das Training im Verein oder Fitnessstudio kaum möglich.“ Bewegungsmangel fördere Rückenschmerzen. Sie empfiehlt daher in Zeiten von Kontakteinschränkungen, Fahrrad zu fahren, Lauftraining, Spaziergänge und aktive Pausen mit Übungen für die Rückenfitness. Das seien gute Möglichkeiten, um sitzende Tätigkeiten auszugleichen.Die meisten Fehltage wegen Erkrankungen des Bewegungsapparats gab es in der Region in der Vukaneifel mit 4,3 Tagen gefolgt von Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich mit je 4,1 und dem Eifelkreis mit vier Tagen. Die wenigsten krankheitsbedingten Ausfälle wegen „Rücken“ gab es in Trier. Dort fehlten die Beschäftigten im Schnitt 3,5 Tage wegen Knochen- und Muskelschmerzen.

Rückläufig war im Vorjahr die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage durch Verletzungen wie Bänderrisse oder Verstauchungen unter den Beschäftigten aus Rheinland-Pfalz. Sie sei von 2,3 Krankheitstagen pro Beschäftigten im Jahr 2019 auf 2,1 Tage gefallen. „Besonders in Branchen mit körperlicher Belastung dürften Kurzarbeit und Lockdown zu weniger Verletzungen geführt haben“, sagt Kleis.

