Kostenpflichtiger Inhalt: Coronavirus : Wie es an Schulen und Kitas in Rheinland-Pfalz weitergeht

Foto: dpa/Marijan Murat

Mainz/Trier Schulen öffnen ab dem 27. April wieder Schritt für Schritt. Ab dem 4. Mai kommen mehr Schülergruppen dazu. Kitas bleiben dicht. Das Land weitet dafür die Notbetreuung aus.

In Rheinland-Pfalz öffnen die Schulen in der Corona-Krise wieder Schritt für Schritt. In der kommenden Woche bleiben sie noch geschlossen, obwohl die Osterferien enden. Ab dem 27. April öffnen sie nur für Schüler, die noch ihr Abitur schreiben oder ihre Abschlussprüfungen in Berufsschulen ablegen, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) in Mainz.

Ab dem 4. Mai dürfen auch wieder Schüler in die Schulen, bei denen 2021 Abschlussprüfungen anstehen – und Viertklässler, die im Sommer auf neue Schulen wechseln. Sie traue den älteren Grundschülern zu, Abstandsregeln einzuhalten, betonte die Ministerin. Alle anderen Schüler bleiben vorläufig zu Hause, lernen digital oder mit Arbeitspapieren. Hubig sagte, jede Schule brauche einen Hygieneplan und Zeit, um diesen zu erstellen. "Deswegen bekommen die Träger Zeit."

Die Kultusministerkonferenz, der Hubig vorsitzt, soll bis Ende des Monats eigene Vorschläge erarbeiten, wie sich Lehrer und Schüler schützen lassen, wenn wieder Kinder und Jugendliche in die Klassen gehen. Hubig stellte klar: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass Unterricht bis zu den Sommerferien nicht so stattfinden kann wie vor Corona, wir Klassen teilen, verkleinern und Stundenpläne anpassen müssen“, sagte Hubig. Kitas bleiben erst einmal geschlossen. Wie Schulen bieten sie weiter eine Notfallbetreuung an, wenn Eltern keine Betreuer für ihre Kinder finden, betonte die Ministerin.

Diese Betreuung solle noch ausgebaut werden, weil wieder mehr Geschäfte öffnen, betonte Hubig. Anders als in vielen anderen Bundesländern war die Notbetreuung in Rheinland-Pfalz von Anfang an nicht nur auf Eltern beschränkt, die in so genannten systemrelevanten Berufen arbeiten - wie Pfleger und Ärzte. Auch Schüler sollen die Notbetreuung künftig stärker nutzen, die besondere Betreuung brauchen oder für Lehrer schwer erreichbar sind, so Hubig.

Schüler, die beim digitalen Unterricht benachteiligt sind, weil sie keine technische Ausstattung haben, können inzwischen Laptops und Tablets ausleihen. 25.000 Geräte stellten Land und Kommunen dafür zur Verfügung. Hubig kündigte auch an, dass Videokonferenzen zwischen Schülern und Lehrern ausgeweitet werden sollen.

Gerhard Bold, Landeschef der Lehrergewerkschaft VBE, lobte die "besonnene Entscheidung", mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs zu warten. "Wir vertrauen den Einschätzungen der Experten und verlassen uns auf deren Empfehlungen für einen schrittweisen und kontrollierten Start des Schulalltags", sagte Bold, der mahnte: "Mit überstürztem Handeln ist keinem gedient: Alle Akteure an Schulen müssen bestmöglich vor einer Infektion geschützt werden.