Bildung : Rote Linien auf dem Schulhof

In vielen Schulen lauf die Vorbereitungen für den Schulstart: Hausmeiter Dirk Jacke stellt Stühle und Tische im richtigen Abstand auf. . Foto: dpa/Fabian Strauch

Trier So versuchen die Schulen die strengen Vorgaben für den Schulstart umzusetzen. Der Lehrerverband warnt vor Gefahren in Grundschulen.

Oliver Pick ist derzeit viel am Ausmessen. Etwa die Abstände zwischen den Tischen in dem Klassenraum seiner Grundschule in Idesheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm). Oder für die Linien vor dem Eingang zur Schule. Auch auf dem Schulhof müssen in den nächsten Tagen noch Markierungen angebracht werden, damit die 24 Viertklässler, die ab 4. Mai wieder zum Unterricht kommen sollen, wissen, was es heißt es, eineinhalb Meter Abstand voneinander zu halten. Das heißt: Keine Umarmungen, keine Raufereien, Spielen auf Distanz.

Pick ist Leiter der kleinen Grundschule. Für ihn stellt die teilweise Rückkehr zum regulären Unterricht kein Problem dar. Der Klassenraum sei groß genug, um den erforderlichen Abstand zwischen den Tischen einzuhalten. Er weiß aber, dass das längst nicht an allen Schulen der Fall ist. Pick ist stellvertretender Landesvorsitzender der Lehrergewerkschaft VBE. Vieles sei noch ungeklärt, vielerorts fehle es noch an Desinfektionsmitteln. Auch würden es die Räumlichkeiten an vielen Schulen gar nicht hergeben, die strengen Hygienevorgaben, die das Land den Schulen zum schrittweisen Neustart des sogenannten Präsenzunterrichts macht, umzusetzen. Viele Räume seien schlicht zu klein, um selbst mit verkleinerten Lerngruppen die erforderlichen Abstände einzuhalten. Verlangt wird auch eine Wegeführung in den Gängen, damit verhindert wird, dass sich zu viele Schüler zu nahe kommen.

EXTRA So soll der Schulstart ablaufen Vorgesehen ist, dass ab dem 27. April zunächst Prüfungs- und Abschlussklassen der Berufsbildenden Schulen, der Fachoberschulen sowie der Wirtschaftsgymnasien an den Start gehen. Von Montag, 4. Mai, folgen dann zunächst die Jahrgangsstufen 11 und 12 von Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen, die Klasse 10 (beziehungsweise Klasse 9 in einigen Schulzweigen) der Gymnasien, RealschulenPlus und Förderschulen mit Schwerpunkt Lernen sowie die 4. Klassen der Grundschulen.

Die Schüler in Picks Grundschule müssen sich daher, bevor sie in den Klassenraum gehen, vor der Schule aufstellen und dann einzeln reingehen. Das werde einige Zeit dauern, sagt der Schulleiter. Bei ihm sind es eben auch nur 24 Schüler. An Schulen mit mehr Schülern dürfte es daher viel Zeit in Anspruch nehmen, bis alle an ihren Plätzen sind.

Es werde kein Unterricht sein, wie vor der Corona bedingten Schulschließung, sagt Pick. Und das vermutlich nicht nur bis zu den Sommerferien. Sondern auch im folgenden Schuljahr. Die Abstandsregeln werden weiter gelten. Genau wie auch die Hygienregeln. Etwa das mehrmals während des Unterrichts verlangte jeweils 30-sekündige Händewaschen etwa nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach dem Toiletten-Gang, beim Betreten des Klassenraums oder vor dem Anlegen und nach dem Ablegen des Mund-Nasen-Schutzes. Das müsse erst Platz im Schulalltag finden und werde nicht „unerheblich“ die Schulabläufe beeinflussen, heißt es etwa aus der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich.

An den Grundschulen der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell werden in den nächsten Tagen Desinfektionsmittel und -spender sowie Vorrat an Mund-Nasenschutz-Masken an die Schulen verteilt, wie eine Sprecherin der Verwaltung mitteilt. „Wir kümmern uns außerdem um die Bereitstellung von ausreichend Flüssigseife und Einmalhandtüchern.“ Man sei zuversichtlich, „dass wir die für uns als Träger geltenden Vorgaben des Hygieneplans umsetzen können“, vorausgesetzt, es komme nicht zu Lieferengpässen etwa bei Desinfektionsmittel. Ähnliches verlautet auch aus anderen Kommunen. „Insgesamt sind wir hier gut aufgestellt und werden den Anforderungen an die Wiederaufnahme des Schulbetriebes gerecht“, sagt Bitburgs Bürgermeister Joachim Kandels. Auch Trier-Saarburgs Landrat Günther Schartz zeigt sich überzeugt davon, dass an allen Schulen des Kreises „die Vorbereitungen für den Neustart des Schulbetriebes rechtzeitig abgeschlossen werden können“.

Schartz, der auch Vorsitzender des Landkreistages Rheinland-Pfalz ist, begrüßt die schrittweise Öffnung der Schulen. Es seien gemeinsam mit dem Land alle Maßnahmen getroffen worden, „die dafür sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen die Schulen besuchen können, ohne größeren Infektionsrisiken ausgesetzt zu sein“.