Nahverkehr : Busfahrer dringend gesucht!

Busfahrer gesucht: Laut einer Umfrage des Bundesverbandes Deutscher Omnibusunternehmer leiden knapp 80 Prozent der Mitgliedsbetrieb unter Fahrmangel. Foto: dpa/Andreas Arnold

Mainz/Trier Dass der Bus nach Fahrplan fährt, ist für viele selbstverständlich. Doch mittlerweile fragt man sich, wer all die Überland- oder Stadtlinien steuern soll. Es mangelt auch in der Region an Busfahrern. Und eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.

Ob Schüler, Pendler oder Touristen – viele Menschen nutzen das öffentliche Verkehrsmittel Bus. Im ländlichen Raum geht für Menschen ohne Auto kaum etwas ohne Busse. Wie gravierend die Folgen sein können, wenn kein Bus kommt, zeigte sich vor einiger Zeit in der Hunsrück-Verbandsgemeinde Kirchberg. Dort brach der Schulbusverkehr wegen der Pleite zweier Busunternehmen zeitweise zusammen. Unabhängig von solchen Turbulenzen leidet die gesamte Branche unter einem eklatanten Mangel an Fahrern. Auch in der Region Trier ist es in den vergangenen Wochen wegen fehlender Busfahrer zu Ausfällen gekommen, etwa an der Mittelmosel. Dort wurde im September das Angebot ausgeweitet. Doch weil der Markt an Busfahrern leer gefegt sei, fehle es an entsprechenden Mitarbeitern, sagte Rolf Tödtmann kürzlich unserer Zeitung. Er ist Regionalleiter Südwest der Gesellschaft Rhenus Veniro, zu der die Moselbahn gehört. Diese ist für den Busverkehr an der Mosel.

In der gesamten Region soll das Angebot für Bus und Bahn nach und nach ausgeweitet werden. „Dadurch wird das Angebot deutlich verbessert“, sagt eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums auf Anfrage unserer Zeitung.

Extra Kommunen in der Region müssen mehr zahlen Dass die Tickets für Busse und Bahnen in der Region Trier im nächsten Jahr im Schnitt um 2,65 Prozent teurer werden, sei unvermeidbar, sagt die Geschäftsführerin des Verkehrsverbunds Region Trier (VRT), Barbara Schwarz. Da der öffentliche Nahverkehr zu den sogenannten freiwilligen Leistungen zähle, seien die Kommunen nicht dazu verpflichtet, Geld für Bus und Bahn auszugeben außer beim Schülertransport. Daher dürften die Kommunen auch nicht ohne weiteres mehr Geld dafür aufwenden. Die Verkehrsunternehmen in der Region haben laut Schwarz für kommendes Jahr eine Preiserhöhung um 6,1 Prozent verlangt. Dagegen hätten sich die im Zweckverband VRT zusammengeschlossenen Landkreise und die Stadt Trier gewandt. Mit der Zustimmung der Kreise habe der VRT für die nun ab Januar in Kraft tretende Erhöhung gestimmt. Das, so Schwarz belaste aber die Kommunen. „Jede niedrigere Preiserhöhung als die wirtschaftlich notwendige hat zur Folge, dass die Kommunen zukünftig mehr Geld in die Hand nehmen müssen.“ Grund: Die Verkehrsunternehmen in der Region Trier würden durch die niedrigere Preiserhöhung im kommenden Jahr weniger Geld durch den Verkauf von Tickets erwirtschaften. „Diese ausbleibenden Einnahmen müssen von den Kommunen erstattet werden, da die Verkehrsunternehmen Wirtschaftsunternehmen sind und diese ein gesetzliches Recht auf einen auskömmlichen Tarif haben.“

Durch die vom Land gewollte Neugestaltung des öffentlichen Nahverkehrs – unter anderem in der Region Trier mit stündlich fahrenden Linienbussen auch am Wochenende – habe der Bedarf an Busfahrern weiter zugenommen, warnte kürzlich Guido Borning, Geschäftsführer des Verbandes des Verkehrsgewerbes Rheinland (VDV) in Koblenz. Der „Riesenmangel“ habe sich dadurch noch weiter zugespitzt.

In einer Umfrage des Bundes Deutscher Omnisbusunternehmer (BDO) unter seinen Mitgliedern im vergangenen Jahr gaben satte 79,1 Prozent an, unter Fahrermangel zu leiden. Zudem werden laut BDO viele der bundesweit rund 103 000 Busfahrer in den kommenden Jahren in Rente gehen. Die Lage ist so ernst, dass der VDV Rheinland und der VDV Rheinhessen-Pfalz kürzlich einen „Tag der Fahrerrekrutierung“ organisierten, um dem Fahrermangel in der Bus-, Logistik- und Güterverkehrsbranche entgegenzuwirken.

Unternehmensvertreter diskutierten mit Vertretern von Agenturen, die sich auf das Vermitteln von Fahrpersonal spezialisiert haben. Im Anschluss befand der Vorsitzende des VDV Rheinland, Ralf Bernards: „Es gibt nicht den Königsweg, um das Problem des Fachkräfte- beziehungsweise Fahrermangels in den Griff zu bekommen.“ Nötig sei ein Zusammenspiel von Maßnahmen. „Dazu gehört in den letzten Jahren verstärkt das Thema Recruiting durch professionelle Agenturen.“

Die Verbände wünschen sich etwa, dass Fahrern aus Drittstaaten der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erleichtert wird. Es sei unter anderem an der Zeit, den Kraftfahrerberuf sowohl im Güterkraft- als auch im Omnibussektor als Mangelberuf anzuerkennen. Fördermöglichkeiten für die ­Verkehrsbranche bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern müssten ausgebaut und zielgerichteter werden, teilten die beiden VDV-Geschäftsführer Heiko Nagel und Guido Borning mit.

Bernd Albrecht macht als einen Grund für die Misere die Pflicht aus, Leistungen des öffentlichen Busverkehrs EU-weit auszuschreiben. Albrecht ist Chef der Agentur „Con Y Cam GmbH“ in Kirchheimbolanden, die beim „Tag der Fahrerrekrutierung“ dabei war. Wegen der Ausschreibungspflicht konkurriere der gewachsene Mittelstand der Branche mit internationalen Konzernen. Wenn nur das billigste Angebot zähle, entstehe ein Kostendruck weit über das gesunde Maß hinaus.

Der Fahrermangel äußert sich nach Einschätzung von Carsten Kamphausen von der „Servicekraft Bus GmbH“ aus dem mittelhessischen Amöneburg, die ebenfalls Personal im Busgewerbe vermittelt, auf mehrere Arten.

Es fielen Fahrten aus, zudem stellten Unternehmen Fahrer ein, die etwa wegen „bunter Lebensläufe“ oder mangelnder Sprachkenntnisse vor ein paar Jahren noch keine Chance gehabt hätten. Er selbst müsse keine Kunden mehr suchen, permanent suchten Betriebe bei ihm Unterstützung.