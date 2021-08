Serie „Listicles - Das Leben in Listen“ : Die zehn schönsten Burgen in der Region

Bertradaburg in Mürlenbach. Foto: klaus kimmling (kik), klaus kimmling

Serie Region Zehn Burgen, die einen Besuch absolut wert sind. Also, Ritterpferde gesattelt (beziehungsweise Auto vollgetankt), und auf ins Abenteuer!

Dunkle Gemäuer, schwindelerregend hohe Türme, tiefe Gräben, enge Gänge, die unter die Erde führen: Burgen sind eines der spannendsten Überbleibsel längst vergangener Zeiten. Und in der Region gibt es jede Menge davon, als Ruine, vollständig erhalten, und teils sogar noch bewohnt.

1. Burg Dasburg

Foto: TV/Fritz Peter Linden

Die Ruine Dasburg ist das Wahrzeichen des gleichnamigen Eifelorts an der Our. Der noch erhaltene 22 Meter hohe Wehrturm erinnert daran, wie prachtvoll die Burganlage nach seiner Erbauung um 850 ausgesehen haben muss. Das „Alte Forsthaus“, das im Jahr 1817 auf dem Festungsgelände erbaut wurde, wird heute noch als Ferienwohnung mit Blick auf die Überbleibsel der Dasburg genutzt. Eine Spezialität der Anlage: Als Außenstelle des Standesamts ist das Forsthaus und die Burgruine Veranstaltungsort für Hochzeiten. Ein Trauzimmer mit 45 Plätzen und große Rasenflächen von denen man die idyllische Eifellandschaft um Dasburg herum sehen kann sind für viele Paare perfekt, um einander das Ja-Wort zu geben.

2. Bertradaburg

Foto: TV/Christian Altmayer

Die Bertradaburg, die auf einem Felssporn oberhalb der Ortsgemeinde Mürlenbach liegt, wurde vermutlich auf den Resten eines römischen Kastells errichtet. Der Name der Burg hat eine interessante Entstehungsgeschichte: Er stammt von Bertrada der Älteren, der Urgroßmutter Karls des Großen, die dort gelebt haben soll. Angeblich soll Karl selbst sogar dort geboren sein. Die Burg ist in Privatbesitz, jedoch gibt es regelmäßige Führungen. Dabei kann man auch die 30 Meter hohen Wohntürme besichtigen, von dem man einen traumhaften Ausblick über die Vulkaneifel und das Kylltal hat. Die Führungen finden zwischen Ostern und Oktober jeden ersten Sonntag im Monat, 15 Uhr, statt.

3. Schloss Thorn

Foto: friedemann vetter (ve._), Friedemann Vetter

In Palzem an der Mosel liegt die ehemalige Burg Thorn, die als ältestes Schlossweingut an der Mosel gilt. In der Probierstube „Cella Vinaria“ können die „schlossabgefüllten Weine“ montags bis sonntags von 14 bis 18 Uhr gekostet werden. Wer einmal in einem echten Schloss übernachten möchte, kann sich dort auch ein Apartment mieten und begegnet vielleicht sogar dem echten Baron des Schlosses.

4. Burg Ramstein

Foto: klaus kimmling

Die zu Beginn des 14. Jahrhunderts erbaute Burg Ramstein in Kordel ist ein Wahrzeichen des unteren Kylltals und liegt auf einem Buntsandsteinfelsen mit Ausblick auf eine grünbewaldete Berglandschaft. 1689 wurde sie von französischen Soldaten in Brand gesteckt und ist seither eine Ruine. Im ehemaligen Hofhaus, welches am Waldrand am Fuße der Burg liegt, befindet sich ein Restaurant mit Garten und ein kleines Hotel.

5. Burg Saarburg

Foto: TV/Harald Jansen

Die Ruine der Saarburg ist eine der ältesten Höhenburgen der Region. Sie liegt direkt an einem Berg an der Saar, und überblickt die gleichnamige Stadt Saarburg. Bis heute ist noch ein ganzer Wohnturm erhalten, außerdem gibt es ein Aussichtsplateau. Auch im Dunkeln ist die frei zugängliche Burg mit ihrer Beleuchtung ein echter Hingucker.

6. Irscher Burg

Foto: Friedemann Vetter

Ein etwas weniger bekanntes, aber umso schöneres Ausflugsziel: Die Irscher Burg in Trier-Irsch. Das alte Gemäuer, heute im Besitz der Kirchengemeinde, wird von dieser teils als Gemeindezentrum genutzt. Trotzdem kann die Burg im Rahmen einer Führung besichtigt werden – und auch nur von außen betrachtet ist die Anlage einen Spaziergang nach Irsch wert. Die Irscher Burg liegt an der Straße „Hinter der Burg“ in Trier-Irsch, die Bushaltestelle „Irscher Straße“ ist fünf Minuten zu Fuß entfernt.

7. Burg Landshut

Foto: Hans-Peter Linz www.hp-linz.de

Gelegen auf einem Berg über Bernkastel-Kues, direkt an der Mosel, ist die Burg Landshut schon von Weitem sichtbar. Dienstag bis Sonntag von 10 bis 21 Uhr, ausgenommen Mittwoch von 12 bis 21 Uhr, kann man die Burgruine besichtigen. Es gibt auch einen Burgshop mit Souvenirs und Snacks sowie ein Restaurant. Von der Burg aus haben Besucher einen tollen Ausblick über die Umgebung, außerdem ist sie der perfekte Ausgangspunkt für einen Spaziergang entlang des zugehörigen Themenrundweges. Erreichbar ist die Burg Landshut zu Fuß, mit dem Rad, oder dem Shuttle-Bus.

8. Burg Baldenau

Wahrzeichen von Morbach und einzige Wasserburg im Hunsrück: Das ist die Burgruine Baldenau, die zwischen Hundheim und Hinzerath liegt. Die Ruine ist auf eigene Faust begehbar, der Turm kann nicht bestiegen werden. Auch zum Wandern und Radfahren ist die Baldenau ein guter Ausgangspunkt, gegenüber gibt es einen kleinen Parkplatz. Zu erreichen ist die Burg nur mit dem Auto, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie liegt etwa 10 Minuten Fahrt von Morbach entfernt.

9. Grevenburg

Foto: TV/Hans-Peter Linz

Auf der Grevenburg in Traben-Trarbach wurde gekämpft, bis sie schließlich in die Luft gejagt wurde. Nach Jahrhunderten der Belagerungen und Eroberungen, sprengten die Franzosen im Jahr 1734 die Festungsanlage und hinterließen die Ruine, die heute noch zu sehen ist. Übrig sind noch zwei Kasemattenbögen der schmalen Kasernen und ein Stützbogen vom Offiziershaus, die zum Beispiel bei einer Wanderung auf dem Moselsteig (Etappe 13 in Richtung Reil) bewundert werden können. Besucher kommen meist wegen der atemberaubenden Aussicht über die Mosel und Traben-Trarbach und um in der mittelalterlich gestalteten Burgschenke, nur wenige Schritte von der Ruine entfernt, ein Essen zu genießen. Die Besichtigung der alten Mauern ist kostenfrei.

10. Niederburg in Manderscheid

Foto: TV/Christian Moeris

Die Niederburg in Manderscheid ist eine große Burganlage, die täglich für einen kleinen Betrag (3 Euro) besichtigt werden kann. Auch Führungen werden angeboten. Montag bis Freitag von 11 bis 18 und am Wochenende von 11 bis 20 Uhr ist die Burg für Besucher geöffnet. Ende August findet dieses Jahr der Gezeitenmarkt statt, bei dem Wikinger, Römer und Kelten ihre Lager errichten und einen Einblick in ihren damaligen Alltag geben.