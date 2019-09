Medizin : Mit Dickkopf dem Nierenversagen auf der Spur

Eine Patientin sitzt an einem herkömmlichen Dialysegerät und erhält eine Blutreinigung. Foto: picture alliance/dpa/Arno Burgi

Trier/Homburg Ein Arzt aus Bitburg ist an bahnbrechenden Forschungen beteiligt. Die Ergebnisse können zahlreichen Patienten helfen. Die Studie sorgt weltweit für Aufsehen.

Elf Prozent der Bevölkerung haben eine chronische Nierenerkrankung. Nicht alle Betroffenen müssen behandelt werden. Doch bislang war schwierig festzustellen, wer eine leichtgradige Nierenerkrankung hat und bei wem die Funktionsstörung zu einem Nierenversagen führen kann und damit zwangsläufig zur Dialyse. Bei der Dialyse wird das Blut außerhalb des Körpers gereinigt, weil die Nieren diese Aufgabe nicht mehr übernehmen können.

Wissenschaftler der Uniklinik im saarländischen Homburg haben ein Protein im Urin entdeckt, mit dessen Hilfe ein hohes Risiko für Nierenversagen vorhergesagt werden kann. Der Name dieses Proteins ist ungewöhnlich: Dickkopf 3, abgekürzt, DKK 3, haben die Mediziner und Forscher den sogenannten Biomarker getauft. DKK 3, das in bestimmten Nierenzellen gebildet wird, ist demnach ein messbares Indiz für eine chronische, fortschreitende Nierenerkrankung.

Extra Warum Bluthochdruck so gefährlich ist (dpa) Mit zu hohem Blutdruck ist nicht zu spaßen. Unbehandelt kann er einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder schwere Nierenerkrankungen auslösen. Wie man ihn erkennt und was man dagegen tun kann – ein Überblick. In welchem Bereich sollten die Werte liegen? Momentan gehen Ärzte in Europa davon aus, dass der obere Wert unter 140 Millimeter Quecksilbersäule (mmHg) liegen sollte. Ideal sind um die 120 mmHg. Der untere sollte 90 mmHg nicht überschreiten, am besten liegt er bei rund 80 mmHg. „Alle Werte, die bei 140/90 mmHG oder höher liegen, gelten als Bluthochdruck“, sagt Prof. Bernhard Krämer, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Hochdruckliga. Warum bekommt jemand Bluthochdruck? Bluthochdruck ist oft erblich bedingt. Aber auch der persönliche Lebensstil spielt eine wichtige Rolle. „Zu wenig Bewegung, ungesunde Ernährung, Übergewicht und Stress fördern Bluthochdruck“, sagt Ursula Hilpert-Mühlig vom Fachverband Deutscher Heilpraktiker. Woran merkt man, dass man einen zu hohen Blutdruck hat? Gar nicht. Das ist Teil des Problems. Oft bleibt ein Hochdruck lange unerkannt. In dieser Phase schädigt er das Herz, die Blutgefäße, das Gehirn oder die Nieren, ohne dass jemand gegensteuert. Wie wird Bluthochdruck festgestellt? Über mindestens eine Woche wird der Blutdruck zweimal morgens und zweimal abends gemessen, um zu verlässlichen Werten zu kommen. Wer bei sich selbst mehrfach erhöhte Werte misst, sollte sich von einem Arzt untersuchen lassen. Wann wird gesenkt – und wie? Gesenkt wird der Blutdruck ab einem Wert von 140/90 mmHG. Dabei sind aber Medikamente nicht das erste Mittel der Wahl. Vielmehr versucht der Arzt zunächst, den Patienten zu einer gesunden Lebensweise zu animieren. Dazu gehört, Übergewicht abzubauen, auf Nikotin zu verzichten und Alkohol nur mäßig zu trinken. Welche Rolle spielt Ernährung? Ideal ist eine mediterrane Kost mit viel frischem Obst und Gemüse sowie kaltgepressten Ölen. „Tierische Fette sollten Betroffene nur sparsam zu sich nehmen“, erklärt Sellerberg. Wichtig ist auch, sich kochsalzarm zu ernähren, da Salz den Blutdruck in die Höhe treiben kann. Ein Erwachsener sollte täglich nicht mehr als sechs Gramm Kochsalz zu sich nehmen. Was ist mit Bewegung? Regelmäßige körperliche Bewegung trägt ebenfalls dazu bei, dass der Blutdruck sinkt. Optimal ist drei- bis viermal pro Woche ein 30-minütiges Ausdauertraining. Ab wann werden Medikamente verordnet? Patienten, die einen schweren Bluthochdruck haben, bekommen sofort Medikamente. Bei Betroffenen mit leicht oder mäßig erhöhten Werten und einem ansonsten niedrigen Risiko für Herz- und Gefäßerkrankungen kann der Arzt drei bis sechs Monate lang beobachten, ob die Änderung des Lebensstils dazu beiträgt, den Blutdruck zu normalisieren.

Maßgeblich an dem Forschungsprojekt beteiligt war der aus Bitburg stammende Urologe Stefan Schunk. Die kürzlich in der renommierten medizinischen Fachzeitschrift Lancet veröffentlichten Ergebnisse der Studie seien „bahnbrechend“ und würden weltweit Wellen schlagen, sagt der 35-jährige Eifeler im Gespräch mit dem Volksfreund. In dem Magazin würden nur ausgewählte Forschungsergebnisse veröffentlicht, erklärt Schunk, der seit 2014 an der Uni-Klinik in Homburg arbeitet, zunächst als Assistenzarzt und seit diesem Jahr als Oberarzt für Nieren- und Hochdruckerkrankungen.

Nierenversagen sei eine häufig vorkommende Komplikation bei Klinikpatienten, wenn diese etwa eine Chemotherapie bekämen. Oder aber nach komplizierten, lang andauernden Herzoperationen. Bei diesen Patienten, so Schunk, bestehe ebenfalls ein Risiko eines akuten Nierenversagens. „Es kann dann zu einer dauerhaften Funktionseinschränkung der Nieren kommen, und die Patienten können sogar längerfristig dyalisepflichtig werden.“ Das betreffe aber eben nur bestimmte Patienten. Und da kommt dann Dickkopf 3 ins Spiel. „Wir haben herausgefunden, dass wir diese Patienten mit Hilfe von DKK 3 identifizieren können“, sagt Schunk, der in Biesdorf Abitur gemacht und in seiner Freizeit öfter als Notarzt für das Bitburger DRK unterwegs ist. Werde etwa bei Herzpatienten vor der OP das Protein im Urin nachgewiesen, wisse man: „Dieser Patient ist gefährdet, wir müssen vorsorglich mit der Therapie beginnen, um das Risiko für ein Nierenversagen nach dem Eingriff zu senken.“

Doch anhand des Dickkopf-3-Proteins ließe sich nicht nur bei Herzpatienten ein mögliches Nierenversagen vorhersagen, erklärt Schunk. Die Untersuchung könne bei allen Nierenkranken angewendet werden und somit schlimmere Verläufe möglicherweise verhindern. Die Ergebnisse seien nicht nur für Nephrologie (Nierenheilkunde) von Bedeutung, sagt der Direktor der Klinik für Innere Medizin, Nieren- und Hochdruckkrankheiten an der Uni Klinik Homburg, Danilo Fliser. Letzlich profitierten alle Risikopatienten durch die Ergebnisse des Forschungsteams.

Mehrere Jahre hätte die Arbeit gedauert, sagt Schunk. An 575 Patienten mit chronischen Nierenerkrankungen wurde der Biomarker untersucht. Hinzu kamen noch über 500 mehr oder weniger zufällig ausgewählte Patienten.

Die Deutsche Gesellschaft für Nephrologie spricht von einem Meilenstein. Oft würden Nierenkrankheiten auf die leichte Schulter genommen und nicht engmaschig beobachtet, sagt der Sprecher der Gesellschaft, Jan C. Galle. Dadurch rutschten immer wieder Patienten durch, bei denen die Nierenkrankheit rasant voranschreite. Oft müssten Nierenärzte Patienten zur Dialyse schicken, „die aber bis vor ein paar Monaten oder gar Wochen noch gar nicht wussten, dass ihre Nieren krank sind“, sagt Galle. Wäre die Erkrankung früher bekannt gewesen, hätte man bei diesen Patienten das Fortschreiten der Erkrankung durch Medikamente verlangsamen und die Dialysepflicht hinausschieben können.