Das Land hat die Vorgaben zum Schutz der Ausbreitung des Coronavirus in Schulen und Kindergärten verschärft. Kinder sollen schon bei leichten Erkältungen zuhause bleiben.

In Schreiben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung an Kindertagesstätten und des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums an Eltern von Schulkindern heißt es: „Wenn Sie bei Ihrem Kind Anzeichen einer Erkältung wie Fieber, Husten, Schnupfen bemerken, ihr Kind nicht in einem Risikogebiet war und auch keinen Kontakt zur einem Coronavirus-Erkrankten hatte, können Sie wie sonst üblich bei Erkältungskrankheiten vorgehen und die Erkältung möglichst zu Hause auskurieren.“ Damit werden Eltern aufgefordert, erkältete Kinder vorerst zu Hause zu lassen.