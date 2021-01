Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Experten: Deswegen kommt es immer wieder zu Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen

Immer wieder kommt es in Pflegeheimen zu Corona-Ausbrüchen. Foto: dpa Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Konz/Wittlich 22 Bewohner eines Pflegeheimes in Konz sind nach einer Corona-Infektion gestorben. In einer Einrichtung in Wittlich sind 46 Bewohner erkrankt. Wie kommt es zu diesen Massenausbrüchen? Und lassen sie sich verhindern?