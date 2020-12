Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie : Luxemburg plant Corona-Maßnahmen bis Januar

Luxemburg ( Während in Deutschland noch über schärfere Corona-Maßnahmen diskutiert wird, gehen diese in Luxemburg in die Verlängerung. Die zunächst bis 15. Dezember geplante Schließung von Restaurants, Kneipen und Kinos wird bis 15. Januar verlängert.