Verbraucher : Vieles wird teurer: So kann man Geld sparen

Trier Wer einkaufen geht, spürt es im Geldbeutel: Die Preise für viele Lebensmittel sind angezogen. Auch beim Tanken und für Strom muss man mehr bezahlen.

Es sind nicht nur die höheren Ausgaben für Energie, die das Leben teurer gemacht haben. Schaut man sich den Verbraucherpreisindex des Statistischen Landesamtes für August dieses Jahres an, dann sieht man, dass auch Lebensmittel zum Teil erheblich teurer geworden sind. Insgesamt verteuerten sich Nahrungsmittel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent. Vor allem bei Gemüse müssen Verbraucher tiefer in die Tasche greifen. Die Preise für Tomaten stiegen um fast acht, die für Kartoffeln um 42 Prozent. Äpfel wurden immerhin um rund zwei Prozent billiger, Eier, Milch und Käse um fast sechs Prozent teurer.

Und das dürfte zu weiteren Preissteigerungen führen. Und das bei gleichzeitig geringeren Lohnsteigerungen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes sind die Reallöhne (also die Entwicklung der Verdienste im Vergleich zu der Preissteigerung) in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr um ein Prozent gesunken. Die höheren Preise haben also bei den meisten Arbeitnehmern die Lohnerhöhungen aufgefressen, so dass sie unterm Strich weniger im Geldbeutel hatten. Grund dafür ist nach Angaben der Statistiker, dass im vergangenen Jahr viele Beschäftigte in Kurzarbeit waren und damit weniger verdient haben.