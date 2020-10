Gesundheit : „Wir sind doch nicht die Gesundheitspolizei“

Jeder Gast, der in Rheinland-Pfalz in einem Hotel übernachten möchte, muss nachweisen, dass er nicht aus einem Risikogebiet kommt. Das erschwert die Arbeit in Hotels derzeit. Foto: picture alliance/dpa/Robert Michael

Trier Eine Trierer Hotelchefin ist verzweifelt. Sie muss sich von jedem Gast nachweisen lassen, dass er nicht aus einem Risikogebiet kommt.

Wer aus einem Kreis oder einer Stadt kommt, die als Risikogebiet eingestuft wurde, darf prinzipiell beherbergt werden, ist aber an eine 14-tägige Quarantänepflicht gebunden. Diese hat das Land Rheinland-Pfalz für alle Einreisenden aus Risikogebieten im In- und Ausland verfügt. Dazu zählen Regionen in Deutschland, in denen nach Zählung des RKI mehr als 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen nachgewiesen wurden. Die Quarantänepflicht kann aber entfallen, wenn ein ärztliches Attest vorliegt, das nach einem Corona-Test bestätigt, dass keine Anhaltspunkte für eine Infektion vorliegen. Der Test darf höchstens 48 Stunden alt sein. Nicht in Quarantäne müssen diejenigen, die aus beruflichen Gründen nach Rheinland-Pfalz pendeln oder sich hier maximal 24 Stunden aufhalten. Auch Rheinland-Pfälzer, die in einem Risikogebiet waren, sich dort aber weniger als 72 Stunden aufgehalten haben, müssen nicht in Quarantäne. Die Pflicht entfällt zudem bei triftigen Reisegründen, wenn es also um eine dringende medizinische Behandlung geht oder um den Besuch des Lebenspartners.