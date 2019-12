Weihnachtsgeschenke : Eifelkreis-Landrat brüskiert obersten Müllmann

Bitburg Wenn das mal nicht fgür Ärger sorgt: Eifelkreis-Landrat Jaochim Streit legt sich mit dem Geschäftsführer des regionalen Zweckverbands, Max Monzel, an. Es geht um offiziell verbotene Weihnachtspräsente für Müllleute.

Das dürfte dem Boss des regionalen Abfallzweckverbands ART, Max Monzel, überhaupt nicht gefallen: Der Bitburg-Prümer Landrat Joachim Streit hat den Müllmännern am Donnerstag ein kleines Präsent an die Restabfalltonne gehängt. „Ein Weihnachtsgruß geht raus an die Männer und Frauen von der Müllentsorgung. Danke!“, schreibt Streit über ein auf seiner Internetseite veröffentliches Beweisfoto. Was der Landrat den Müllmännern schenkt, konnte zunächst nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Saxche ist deshalb pikant, weil ART-Chef Maximimilian Monzel es seinen Leuten asudrücklich verboten hat, irgendwelche Geschenke anzunehmen. Auch die Bürger wurden unlängst dazu azufgerufen, sich allenfalls mit einem Lächeln bei den Müllwerkern zu bedanken. Andernfalls käme der Verdacht auf, dass die Müllmänner bestechlich seien. Sie müssten dann mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen bis hin zur Kündigung rechnen. Die ART-Mitteilung hatte unter den Bürger einen Sturm der Entrüstung entfacht.