Impfungen : Eine Gewissensentscheidung: Sollen Kinder gegen Corona geimpft werden?

Eine generelle Empfehlung für Corona-Impfung von älteren Kindern gibt es nicht. Verboten ist die Impfung aber nicht Foto: dpa Foto: dpa/Fabian Sommer

Trier Viele Eltern sind derzeit in einem Gewissenskonflikt: Sollen sie ihre älteren Kinder gegen Corona impfen lassen oder nicht? Eine generelle Empfehlung dafür gibt es nicht. Und viele Ärzte halten sich daran und impfen Kinder ab 12 nicht. Gleichzeitig wollen viele Jugendliche, sich impfen lassen.

Ganz so eindeutig, wie viele meinen, ist die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) nicht. Sie hat die Corona-Impfung von Kindern ab 12 Jahren nicht generell verboten. Sie empfiehlt sie aber vor allem für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen wie etwa krankhaftem Übergewicht, Herzerkrankungen, Diabetes oder Krebs. Diese hätten ein höheres Risiko, schwer an Corona zu erkranken. Bei allen anderen Kindern und Jugendlichen verlaufe eine Infektion nach allem was bisher bekannt sei, relativ mild. Daher bestehe keine Notwendigkeit, dass alle ab 12-Jährigen geimpft würden, hat die Stiko entschieden.

Und damit hat sie die Entscheidung in die Hände der Eltern gelegt. Doch viele sind verunsichert. Zumal von der Politik unterschiedliche Signale kommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte: „Wir sollten Kinder und Jugendliche selbst entscheiden lassen." Es sei ausreichen Impfstoff da, um auch Jugendliche zu impfen. Er kündigte an, dass bis spätestens Ende August jeder ab 12-Jährige ein Angebot erhalten soll, um sich impfen zu lassen. „Wir brauchen eine hohe Impfquote bei allen, für die der Impfstoff zugelassen ist", sagte Spahn. Und zugelassen ist der Impfstoff des Mainzer Herstellers Biontech für Kinder ab 12 Jahren auf jeden Fall. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat Impfungen damit für Kinder und Jugendliche grundsätzlich erlaubt.

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) verweist darauf, dass sich das Land an die Stiko-Empfehlung halte. Daher werden in den 32 Impfzentren des Landes keine Kinder und Jugendlichen geimpft. Unter 18-Jährige erhalten dort nur dann den Corona-Schutz, wenn es etwa aus beruflichen Gründen notwendig ist, die Jugendlichen also zum Beispiel in der Pflege arbeiten. Hoch verweist die Eltern an die Haus- und an die Kinderärzte.

Doch wer dort versucht hat, sein Kind für eine Impfung anzumelden, wird erleben, dass es gar nicht so einfach ist, einen Arzt zu finden, der Kinder ab 12 Jahren impft. Viele Mediziner verweisen auf die Stiko-Empfehlung. Das führt dazu, dass in Freundeskreisen, Adressen von impfwilligen Ärzten kursieren, bei denen Eltern dann Termine bekommen. Auch, wenn sie oder ihr Kind vorher noch nie dort in der Praxis war. Selbst Frauenärzte sollen dem Vernehmen nach Impfungen für ältere Mädchen anbieten, auch wenn sie gar keine Patientinnen von ihnen sind.

Lothar Maurer, Landesvorsitzender des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte, verweist auf die Zulassung des Impfstoffes für Kinder ab 12 Jahren durch die EMA. „Jeder zugelassene Impfstoff darf auch verimpft werden“, sagt er auf Anfrage von volksfreund.de. Er stehe für den mündigen Patienten, sprich: jeder müsse entscheiden, welche Behandlung für ihn infrage komme. Im Fall der Corona-Impfung für Kinder heißt das: Die Eltern sollten frei entscheiden, ob sie ihre Kinder impfen lassen oder nicht. Davor bedürfe es aber einer ausführlichen Aufklärung über die Risiken und Nebenwirkung der Impfung. Aber auch über die Risiken von Covid. Diese hält Maurer eindeutig größer als die der Impfung. Studien aus den USA zeigten, dass es ganz selten – bei Jungs häufiger als bei Mädchen – nach der Impfung zu Herzmuskelerkrankungen kommen könne. Die Folgen einer Covid-Erkrankung könnten aber schwerwiegender vor allem langwieriger sein – Stichwort: Long-Covid.

Langzeitfolgen der Impfung schließt Maurer weitestgehend aus. „Folgen, die sechs Wochen nach der Impfung nicht aufgetreten sind, treten auch Jahre danach nicht mehr auf.“

Der Druck, Kinder und Jugendliche gegen Corona zu impfen, wird in den nächsten Wochen größer werden. Wenn mit steigenden Corona-Zahlen, die Sorge zunehmen wird, dass Schulen wieder schließen müssen oder die Schüler wieder in den Wechselunterricht geschickt werden. Die Landesschülervertretung Rheinland-Pfalz hatte sich bereits vor einiger Zeit dafür ausgesprochen, älteren Schülern ein Impfangebot zu machen, um so sicherzustellen, dass dauerhaft Präsenzunterricht stattfinden kann.

Auch aus einem anderen Grund spricht einiges dafür, dass die Stiko in den nächsten Wochen ihre Sichtweise ändern und generell für alle über 12 Jahren eine Impfung empfehlen wird: die fehlende Herdenimmunität. Das Robert Koch-Institut geht mittlerweile davon aus, dass 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland geimpft sein muss, um erneut Massenausbrüche von Corona zu verhindern. Ist das ohne Impfung von Kindern und Jugendlichen überhaupt möglich? „Nein“, sagt der Trierer Virologe Ernst Kühnen. Das Ausbleiben einer generellen Empfehlung für Impfungen ab 12 Jahren hält er für „grob fahrlässig“. „Das wird sich im Oktober, November rächen“, vermutet der Mediziner. „Wir reden von ca. 13,5 Millionen Kindern und Jugendliche, die zwar selber seltenst schwer erkranken, die aber zu Überträgern der Delta-Variante werden“, warnt Kühnen. Ohne deren Impfung könnte keine Herdenimmunität erreicht werden.

Nachbarländer sind bezüglich der Impfungen von Kindern und Jugendlichen weitaus pragmatischer. In Luxemburg können sich seit dieser Woche alle über 12-Jährige für Impfungen anmelden. In der belgischen Region Wallonie sollen ab kommender Woche Impftermine für 12- bis 15-Jährige vergeben werden.

Wie sehr das Thema polarisiert, zeigt sich immer wieder an zum Teil heftigen Reaktionen von Impfgegnern. So wollte zum Beispiel ein Mann eine für diesen Freitag geplante Impfaktion für Kinder ab 12 Jahren in einem Speyerer Gymnasium verhindern. Es fehle an Langzeitdaten und sorgfältigen Studienergebnissen, um verlässliche Aussagen über die Verwendung von Covid-Impfstoffen an Kindern und deren Auswirkungen und eventuelle Langzeitfolgen treffen zu können. Mit dieser Begründung wollte er die Impfung gerichtlich verbieten. Doch die Richter des zuständigen Verwaltungsgerichts in Neustadt wiesen die Klage ab. Da der Mann weder als Vater noch sonst irgendwie von der Impfaktion betroffen sei, habe er kein Recht, dagegen zu klagen.