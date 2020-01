Trier/Saarburg/Konz Viele Menschen klagen weiter über volle Sammelstellen in der Region. Der Entsorger ART verspricht Abhilfe.

Die Biomüll-Misere in der Region reißt nicht ab. Trotz der Beschwichtigungen durch den Abfallverband Region Trier (ART), er habe das Problem unter Kontrolle (der TV berichtete), häufen sich auch diese Woche Beschwerden über übervolle Containen – diesmal vor allem aus dem Raum Konz-Saarburg. Die Tüten stapeln sich am Sonntag in Saarburg am Schwimmbad und in Konz-Könen, wenig später in Roscheid, Konz-Krettnach, Wasserliesch oder Wiltingen. Die Fotos der Containerstandorte werden nach und nach in diversen Gruppen auf Facebook veröffentlicht. Manchmal ist darauf zu sehen, dass neben dem Biomüll noch anderer Abfall herumsteht.