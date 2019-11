Obdachlosenheim in Konz : Besuch in der Sammelunterkunft in Karthaus

Ein Blick in das Bad der Obdachlosenunterkunft. Die Wohnung, in der bis zu sechs Menschen übernachten können, wurde 2016 saniert. Foto: TV/Christian Kremer

Konz Eine schmale Treppe führt von einer Parkfläche am Parallelweg in Karthaus in den ersten Stock des Gebäudes einer ehemaligen Sportsbar. Hinter einer Tür, die mit einem Chip geöffnet werden kann, sind die 74 Quadratmeter großen Räume der Obdachlosenunterkunft zu finden.

Es ist die einzige dieser Art im Umkreis neben den Übernachtungshäusern für obdachlose Männer (Benedikt-Labre-Haus) beziehungsweise Frauen (Café Haltepunkt) in Trier. In anderen Verbandsgemeinden (VG) werden einzelne Wohnungen in öffentlicher Hand für Obdachlose freigehalten – zum Beispiel zwei Wohnungen in der VG Saarburg-Kell.

Der Boden in allen Räumen besteht aus großen grauen Fliesen. Zur rechten Seite ist eine Küche mit Kühlschrank, Kaffeemaschine und Wasserkocher. Sie hat eine Terrassentür, die zur Dachterrasse führt. Die Tür kann – wie alle Fenster in der Unterkunft – mit elektrischen Rolladen abgedunkelt werden. Es gibt ein Bad, das mit einer sauberen Toilette sowie Dusche ausgestattet ist. im Flur gerade aus ein Vier-Bett-Zimmer und auf der linken Seite des Flurs, Richtung Karthäuser Straße, ein Zwei-Bett-Zimmer komplettieren die Unterkunft. In beiden Zimmern sind Schränke, die mit Vorhängeschloss gesichert werden können. Frische Matratzen und saubere Decken werden den potenziellen Übernachtungsgästen gestellt.

Achim Lutz, der bei der Konzer Verwaltung für den Fachbereich IV verantwortlich ist (unter anderem Sozial- und Ordnungsamt, führt den TV durch die Räume. Das Gebäude sei 2016 saniert worden, sagt er. Die Wohnung sei bestens isoliert und habe eine Fußbodenheizung. Der Zustand der Wohnung sei noch sehr gut. Mehr als drei Betten waren laut Verwaltung bisher noch nie gleichzeitig belegt. Zurzeit seien alle Betten frei. „Wir haben Herrn Schuh angeboten, hier zu übernachten“, sagt er über den Obdachlosen, dessen Geschichte der TV erzählt (siehe Text oben). In Bezug auf die Ängste vor anderen potenziellen Bewohnern in der Obdachlosenunterkunft verweist Lutz auf die Hausregeln, die den Trierer Einrichtungen entlehnt seien: Keine Drogen, kein Alkohol und keine Gäste. Nur derjenige, der den Chip zum Öffnen der Tür bekommen habe, habe einen Anspruch, in der Unterkunft zu übernachten. Das werde überwacht.