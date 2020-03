Kostenpflichtiger Inhalt: Auswirkungen von Covid-19 im Kreis Trier-Saarburg : Das Coronavirus hat das alltägliche Leben infiziert

Die Konzerte im Freudenburger Ducsaal sind bis 24. April abgesagt. Foto: Herbert Thormeyer

Konz/Saarburg/Hermeskeil/Kell am See Einkaufen, essen gehen, Sport treiben – kaum ein Bereich bleibt unberührt von den Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf die Atemwegserkrankung, die sich derzeit weltweit ausbreitet.



Von Marion Maier, Christa Weber und Christian Kremer

Corona beherrscht die Privatgespräche und die Nachrichten. Die vielen Warnungen aufgrund der Pandemie scheinen auch im Raum Konz, Saarburg, Hochwald Wirkung zu zeigen – auch wenn es dort bis Redaktionsschluss noch keinen bestätigten Fall dieser Krankheit gibt.

Geschäfte Die Auswirkungen der Corona-Ausbreitung sind auch in Läden zu spüren. Stefan Holbach vom gleichnamigen Schuhhaus sagt zum Beispiel: „Es sind schon weniger Kunden geworden.“ Das Vorstandsmitglied des Konzer Stadtmarketingvereins spricht von weniger Frequenz in allen Geschäften – außer in Lebensmittelläden. Die würden zurzeit geradezu leer gekauft. Wie es nächste Woche nach Schließung der Schulen weitergehe, könne er nicht einschätzen. Natürlich könnte dadurch sogar mehr Betrieb in den Geschäften sein. Er persönlich denke darüber nach, zum Beispiel mit Familien Einkaufstermine zu vereinbaren. So könne der Kontakt mit anderen Kunden und damit das Infektionsrisiko minimiert werden. Das Ansteckungspotenzial sei aber ohnehin in Innenstadtlagen mit Fußgängerzone größer als bei ihm. Er habe ja einen Kundenparkplatz vor der Tür.

Thomas Annen, Juwelier, stellt in seinem Laden eine gewisse Zurückhaltung bei den Kunden fest. Stark sei diese Zurückhaltung jedoch im Hinblick auf Geschenke für die Kommunion, von der die Leute nicht wüssten, wann sie stattfinde.

Die Hallenbäder in Hermeskeil und Konz bleiben vorerst geschlossen. Fotos (3): Archiv/Marlene Bucher. Foto: Verbandsgemeinde Hermeskeil

Märkte Veranstalter Christof Kramp hält am Wiltinger Kreativmarkt mit dem Namen „Der frühe Vogel“ am Sonntag, 15. März, von 11 bis 18 Uhr fest. Auf dem Vorplatz der Moselland Winzergenossenschaft wird dann an rund 20 Ständen alles Mögliche von Lakritze über Minigouda bis Genähtes, Schmuck und Wein angeboten. Kramp sagt am Freitag: „Ich habe mit dem Verantwortlichen vom Konzer Gewerbeamt gesprochen, das sich beim Gesundheitsamt rück­versichert hat. Da die Veranstaltung draußen und nicht all zu groß ist, gab es keine Einwände. Experten empfehlen auch, die Leute sollen raus vor die Tür gehen.“

Der Markt beim Saarburger Frühling am Sonntag, 5. April, wurde laut Thomas Annen, stellvertretender Vorsitzender des Saarburger Gewerbeverbands, mittlerweile untersagt. Der verkaufsoffene Sonntag an diesem Tag sei noch in der Prüfung, sagt Annen.

Freizeit Die Schwimmbäder in Hermeskeil und Konz bleiben ab Montag vorerst geschlossen. Zu bleiben in der Stadt und der Verbandsgemeinde Konz auch die Stadtbibliothek, die Bürgerhäuser, das Haus der Jugend, das Jugendnetzwerk Konz, das Kloster Karthaus und Sporthallen.

Wer sich auf Livemusik im Freudenburger Ducsaal gefreut hat, muss sich gedulden. Inhaber Manfred Weber meldete am Freitag: „Das Konzert heute Abend mit Ainsley Lister konnten wir nicht mehr absagen, aber die Veranstaltungen bis zum 24. April haben wir eingestellt.“ Er habe sich an die Empfehlung gehalten, Veranstaltungen mit mehr als 75 Besuchern abzusagen. In den Ducsaal passen 200 Menschen.

Die Verwaltung des Nationalparks Hunsrück-Hochwald hat bis auf weiteres alle Nationalpark-Veranstaltungen abgesagt wie Ranger-Angebote, Führungen und Seminare. Die Ausstellung im Nationalpark-Tor Erbeskopf bleibt derzeit noch geöffnet.

Anette Barth, Geschäftsführerin der Kulturgießerei Saarburg, weist daraufhin, dass ihr Haus vorerst geöffnet bleibt und auch das Café Urban Gäste empfängt. Allerdings werden alle Veranstaltungen, Workshops und Kurse sowie die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern bis zum Ende der Osterferien (19. April) nicht stattfinden.

Gastronomie und Hotels Für das Gastgewerbe sieht es schlecht aus. Marita Mühlenthaler, die Eigentümerin des einzigen Hotels in der Konzer Innenstadt, sagt: „Wir haben viele Stornos.“ Zurzeit sei sie mit Versicherungen in Kontakt, um etwaige Ausfälle im Quarantänefall kompensieren zu können. Insgesamt seien zurzeit zehn von 25 Zimmern belegt. Die Zahl der Anrufe und der Reservierung, auch für Arrangements am Wochenende seien aber rückläufig. Das Hotel sei ein kleiner Familienbetrieb mit sieben Mitarbeitern, alle in Teilzeit. Zwei arbeiten auf 450-Euro-Basis, fünf 120 Stunden im Monat. Diese Mitarbeiter würden auch über die Wintersaison gehalten. Fest steht für Mühlenthaler eines: „Es ist wichtig, dass nach dem Winter die Saison bald losgeht.“

Dass die Saison bald startet, hofft auch Birsen Özdemir vom Eiscafé Siena in Konz. „Es war ein bisschen ruhiger als vergangenes Jahr im März.“ Sie könne bisher aber nicht sagen, ob das am regnerischen Wetter oder dem Coronavirus liege. Am Montag wisse sie jedoch mehr. Schließlich werde das Wetter am Wochenende besser.

Michael Krämer, Inhaber des Hotels Zur Post in Kell am See, berichtet davon, dass reihenweise Stornierungen bei ihm eingingen. „Das sind vor allem die Firmen, die alle Dienstreisen absagen. Da wird gebucht und eine Stunde später wieder storniert.“ Im Restaurant laufe der Betrieb zurzeit noch ohne größere Einschränkungen. Er wolle aber ab der kommenden Woche eine Art Drive-In anbieten für Gäste, „die nicht mehr reinkommen wollen“. Die könnten nach Vorbestellung dann das Essen vor Ort abholen. Das Hotel, das direkt am Ruwer-Hochwald-Radweg liegt, lebt auch von den vielen Radtouristen. „Die Saison beginnt erst Ostern, bis dahin hat sich alles hoffentlich etwas normalisiert“, sagt Krämer. Länger als zwei Monate halte ein Betrieb eine Lage wie aktuell nicht aus.

Luca Russo, Sohn des Geschäftsführers im Hotel am Markt in Saarburg, stellt fest: „Hier ist es wie überall. Die Leute haben Angst, vor die Tür zu gehen. Wir haben natürlich Stornierungen, aber noch in erträglichem Maß.“ Das Hotel am Markt verfügt über 28 Betten.