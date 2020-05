Kostenpflichtiger Inhalt: Regionale Literatur : Den Glücksmomenten auf der Spur - Autorin aus Züsch schreibt über 80 besondere Orte im Hunsrück

Diesen herrlichen Ausblick auf die Primstalsperre bietet eine Sinnesbank auf dem Mannfels oberhalb von Otzenhausen. Für Glücksorte-Autorin Andrea Fischer ein Platz, um tief durchzuatmen, Natur und Stille zu genießen. Foto: Andrea Fischer

Züsch Wälder, Burgen, urige Cafés und wilde Natur: Der Hunsrück hat für die Züscherin Andrea Fischer viele Orte zu bieten, die positive Gefühle auslösen. 80 davon beschreibt sie in einem Buch und wechselt dabei auch mal den Blickwinkel.

Mosel, Eifel, das Saarland – für alle diese Regionen haben sich Autoren des Droste Verlags aus Düsseldorf bereits auf die Suche nach „Glücksorten“ gemacht. „Ich dachte, über meine wunderschöne Heimat gäbe es auch so ein Buch“, sagt Andrea Fischer. Doch ihre Nachfrage beim Verlag ergab: Der Hunsrück war bislang in dieser Rubrik ein weißer Fleck.

„Das kann nicht sein. Es gibt hier so viele tolle Orte“, sagte sich die Redakteurin des Trierer Wochenspiegels, die in Züsch bei Hermeskeil lebt. Und sie bot dem Verlag an, selbst auf Entdeckungstour zu gehen und für ein neues Buch 80 Hunsrücker „Glücksorte“ aufzuspüren. Drei Wochen lang sei sie dafür im vergangenen Sommer unterwegs gewesen, berichtet die Autorin. In einem „sehr großen Gebiet“, das von den Westausläufern des Hunsrücks bei Saarburg bis nach Bad Kreuznach reicht. An mehreren Wochenenden habe sie am „Feinschliff“ für ihre Kurzreportagen gearbeitet.

Info Die Details zum Glücksorte-Buch Foto: Droste Verlag Das Buch „Glücksorte im Hunsrück - Fahr hin und werd’ glücklich“ von Andrea Fischer ist im Droste Verlag erschienen, hat 168 Seiten und ist für 14,99 Euro im Handel erhältlich (ISBN 978-3-7700-2143-7). Mit der Region befassen sich weitere Werke derselben Buchreihe, die Glücksorte an der Mosel, in der Eifel und im Saarland beschreiben.

Wie sie die Orte für ihr Buch ausgewählt hat? „Jeder Mensch definiert Glück etwas anders“, sagt Fischer. „Was mir gefällt, muss nicht unbedingt auch anderen zusagen.“ Deshalb habe sie immer wieder versucht, den Blickwinkel zu wechseln. Fest stand für die Züscherin, dass bekannte Tourismus-Attraktionen wie der Schinderhannesturm in Simmern, die Felsenkirche in Idar-Oberstein und die Hängeseilbrücke Geierlay bei Kastellaun im Buch nicht fehlen durften. Ergänzt habe sie „Orte, an denen ich mich wohlfühle, die etwas Liebevolles, Anheimelndes haben“.

So finden sich auf den knapp 170 Seiten auch urige Cafés, Weinwirtschaften und Dorfläden wie der im Hochwaldort Mandern, der zum Treffpunkt für alle Generationen im Dorf geworden ist.

Auch schöne Stellen, die die Natur geschaffen hat, zählt die Autorin zu ihren persönlichen Glücksorten. Etwa den Wasserfall in Saarburg, den Stausee bei Kell, den Erbeskopf oder das Dhrontal. Hinzu kommen Orte, an denen Geschichte spürbar wird wie etwa am keltischen Ringwall in Otzenhausen, in Burgen, Kirchen, Kapellen und Museen.

Einen ihrer Lieblingsorte hat Andrea Fischer fast vor der Haustür: den Weiher am Industriedenkmal Züscher Hammer. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Gereizt habe sie zudem, erzählt Fischer, dass sie auch tatsächliche Perspektivwechsel gewagt habe. In Kell am See stieg sie im Segelflugzeug in die Lüfte – trotz leichter Höhenangst: „Sich zu überwinden und etwas zu schaffen, das man sich vorher nicht getraut hat, macht ja auch glücklich.“ Auf der Mosel war sie mit dem Schiff unterwegs, mit dem Fahrrad auf dem Ruwer-Hochwald-Radweg zwischen Hermeskeil und Ruwertal. Den Nationalpark Hunsrück-Hochwald durchquerte sie mit einem Ranger. In Seibersbach (Kreis Bad Kreuznach) wanderte sie mit Lamas und Alpakas, begegnete Trollen und Elfen im Zauberwald im Hambachtal.

Die Burgruine Baldenau bei Morbach erinnert "Glücksorte"-Autorin Andrea Fischer an den Urlaub in Schottland. Das Bauwerk ist die einzige Wasserburg im Hunsrück und war ein Drehort der berühmten Heimat-Triologie von Edgar Reitz. Foto: Andrea Fischer

Während ihrer Touren gab es auch spontane Glücksgefühle. Etwa am Rastplatz Hochleiblick bei Boppard, der einen „fantastischen Ausblick“ über das Mittelrheintal bietet und den sie zufällig unterwegs entdeckte. Noch lange erinnern werde sie sich, sagt sie, an die „vielen netten Begegnungen“ und an skurrile Geschichten, die sie ohne die Buchrecherche womöglich nie erfahren hätte. Ein Beispiel: die Sandsteinbank in einem Eiscafé in Kirchberg, auf der 1804 Napoleon bei einem Besuch im Hunsrück gesessen haben soll. Die Gastgeber spielten ihm angeblich ein Musikstück vor, das ihm missfiel. Deshalb soll er schnell wieder abgereist sein.

So verschieden die 80 gesammelten Glücksorte sind, für Andrea Fischer gibt es doch ein verbindendes Merkmal des Hunsrücks, das heraussticht: „die wunderschöne wilde Natur“. Ähnlich seien auch die Menschen gestrickt. „Aber wenn man sich mit ihnen unterhält, knackt man schnell die raue Schale.“

Für Glücksgefühle bei ihren Besuchern sorgen die flauschigen Lamas und Alpakas des Töpfercafés AllerHand in Nohen. In der Nähe lockt der Premiumwanderweg Nohener Naheschleife. Foto: Andrea Fischer

Im Zauberwald im Hambachtal begegnen die Gäste Elfen, Zwergen und Trollen und erfahren jede Menge über die Geheimnisse des Waldes. Foto: Andrea Fischer