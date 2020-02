Dorfentwicklung : Einsturzgefährdet: Gleich zwei Gebäude in Freudenburgs altem Ortskern sollen weg

Das alte Amtshaus in Freudenburg und die Trauerhalle (beide links) sind einsturzgefährdet. Die Gebäude in Nachbarschaft der denkmalgeschützten Kirche (rechts) sollen abgerissen werden. Foto: TV/Marion Maier

Freudenburg Das Ringen um den Abriss des alten Amtshauses in Freudenburg könnte bald ein Ende haben. Die Untere Denkmalschutzbehörde befürwortet nach Vorlage einiger Gutachten den entsprechenden Antrag der Gemeinde. Doch stellt sie auch eine Forderung.

Letztlich wiederholte der Ortsgemeinderat Ende September 2019 dann quasi einen Beschluss von 1968. Auch damals war das Gebäude im Besitz der Gemeinde, auch damals wollte das Gremium den Abriss. Damals sagte die Denkmalpflegebehörde Nein. Diesmal forderte sie zunächst ein statisches Gutachten und dann eine Kosten- und Wirtschaftlichkeitsberechnung sowie ein Bodengutachten. Das Bodengutachten liegt seit Januar 2020 vor und verheißt nichts Gutes. Demnach wären eine Unterfangung der Bausedimente und eine Sanierung der tragenden Dachkonstruktion erforderlich. Kosten: 232 000 Euro. Das sind noch mal 57 000 Euro mehr als das statische Gutachten vorausgesagt hat. Die Untere Denkmalschutzbehörde, die beim Kreis angesiedelt ist, hat daraufhin am Dienstag ihren Entscheidungsvorschlag, der an die Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) gerichtet ist, dem Ortsbürgermeister zur Kenntnis zugesandt. Darin heißt es: „Wir beabsichtigen, dem Antrag der Ortsgemeinde auf Abriss des Gebäudes zu entsprechen.“ In Koblenz hingegen ist noch keine Entscheidung gefallen. GDKE-Sprecher Matthias Weber teilte am Donnerstag mit: „Das Bodengutachten liegt uns noch nicht vor und wird nach Eingang zunächst geprüft. Hiernach setzen sich Untere Denkmalschutzbehörde und die GDKE/Direktion Landesdenkmalpflege ins Benehmen.“