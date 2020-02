Entsorgung von gewerblichem Abfall in Konz – Müll aus Kühllaster in Biocontainer gekippt?

Konz Haben Gewerbetreibende ihren Biomüll am Konzer Bahnhof falsch entsorgt? Der Zweckverband Abfall Region Trier geht einem dubiosen Vorfall nach.

Ein Kühllaster, dessen Fahrer aus dem Laderaum Lebensmittel in einen öffentlichen Biomüll-Container am Konzer Bahnhof entsorgt. Kann das sein? Zumindest erweckt ein Foto, das in den vergangenen Tagen im Internet kursierte, diesen Verdacht. Es zeigt einen blau-grauen Kühllaster, der direkt vor einem Biomüllcontainer geparkt ist. Die Hecktüren zum Laderaum sind geöffnet. Was hinter dem Laster passiert, ist auf dem Bild jedoch nicht zu sehen. Nun befasst sich der Zweckverband Abfall Region Trier (ART) mit dem Fall.

Das Bild wurde am Dienstag auf Facebook veröffentlicht in der geschlossenen Gruppe „Du bist Konzer, wenn ...“. Unter dem Beitrag mutmaßen die Mitglieder, was da vor sich gehen könnte. Einige appellieren an die Urheberin, sie möge das Bild an den ART weitergeben. Diese Art der Entsorgung sei schließlich illegal. Drei Tage später, am Freitagmorgen, ist das Bild wieder gelöscht.