Feuerwehr : Wie Drohnen die Feuerwehr in Konz aus der Luft unterstützen werden

Konz Drohnen haben sich im Dienst von Feuerwehren an vielen Stellen etabliert. Nun sollen auch die Brandschützer in der Verbandsgemeinde Konz ein fliegendes Helferlein bekommen. Was den Ausschlag für die Anschaffung gab und wie das Fluggerät eingesetzt wird.

Wiltingen, 3. August 2022. Mehr als 180 Feuerwehrleute rücken wegen eines Waldbrands nach Wiltingen aus. Landwirte helfen ebenfalls bei den Löscharbeiten mit. Gemeinsam mit den Wehrleuten schaffen sie es, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Danach beginnt die Brandwache. Die Brandschützer müssen dabei aufpassen, dass sie auch die letzten Brandherde finden und ausmerzen. Nur so können sie verhindern, dass erneut ein Feuer ausbricht.

Was gerade bei Flächenbränden in der Vergangenheit höchst personalintensiv war, können Feuerwehren inzwischen mit technischen Hilfsmitteln mit deutlich weniger Aufwand erledigen. Dazu brauchen die Feuerwehren allerdings eine Drohne, die mit Wärmebildkamera ausgestattet ist. Diese findet alle potenziellen Brandherde schnell, so dass die Einsatzkräfte schnell reagieren und die Glutnester löschen können.

Info Drohnen im Kreis Trier-Saarburg Im Kreis Trier-Saarburg sind inzwischen an den meisten Orten Drohnen für die örtlichen Feuerwehren verfügbar. Laut Auskunft der Kreisverwaltung gib es neben der Copter-Einheit des Kreises mit drei Fluggeräten weitere in den Verbandsgemeinden Ruwer, Saarburg-Kell sowie Schweich. Sollte der Verbandsgemeinderat Konz ebenfalls für die Anschaffung einer Drohne stimmen, wären nur noch die Feuerwehren in der VG Trier-Land und in Hermeskeil ohne eigene Drohne.

Weil die Konzer Feuerwehren keine Drohne haben, müssen sie in der Nacht vom 3. auf den 4. August Hilfe in der Verbandsgemeinde Schweich besorgen. Mario Gaspar, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Konz, ist froh, dass geklappt hat: „Nachts haben wir die Brandwache mit der Drohne gemacht. Da konnten wir die Glutnester gut identifizieren und löschen.“ Das habe mit wenig Personal geklappt.

Nach dieser Erfahrung in Wiltingen hätten die Wehrleute in Konz gerne wie Schweich, der Kreis Trier-Saarburg oder andere Verbandsgemeinde-Wehren eine eigene Drohne, die ihnen die wichtige Arbeit leichter macht. Und dieser Wunsch scheint nun in Erfüllung zu gehen.

Die Drohnen der Technischen Einsatzleitung des Kreises sind in Schillingen stationiert. Angesichts der vielen Feuerwehreinsätze bei Flächenbränden im Sommer 2022 hat sich aus Sicht der Konzer Wehrleitung aber gezeigt, dass auch vor Ort ein Fluggerät gebraucht wird. Foto: Feuerwehr/Technische Einsatzleitung Trier-Saarburg

Wann die Drohnenfrage besprochen wird

Auf der Tagesordnung des zuständigen Verbandsgemeinderats Konz, der am Donnerstag, 2. Februar, im Kloster Karthaus tagt, geht es unter anderem um die Anschaffung einer solchen Drohne. Durch die vielen Wald- und Vegetationsbrände im Sommer 2022 sowie weiteren Einsätzen im Bereich der technischen Hilfe wird aus Sicht der Verwaltung die Beschaffung einer Drohne und damit verbunden der Aufbau einer Drohneneinheit im Bereich der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Konz sinnvoll. Die Verwaltung weist dabei auch darauf hin, dass bei den Flächenbränden in der VG schon eine Drohne aus einer Nachbarverbandsgemeinde eingesetzt worden sei. „Die Drohne konnte das Ausmaß des Brandes aufzeichnen und durch die Wärmebildkamera unentdeckte Glutnester finden, sodass ein Folgeeinsatz durch den Einsatz der Drohne verhindert werden konnte“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Die Vielzahl der Einsatzstellen im Jahr 2022 habe gezeigt, dass die Drohne der Nachbarverbandsgemeinde nicht immer verfügbar sei. Mit Hinblick auf die zunehmenden Trockenperioden im Sommer sei deshalb geplant, in Konz eine eigene Drohneneinheit aufzubauen. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Verbandsgemeinde dafür 20.000 Euro investieren muss.

Wie die Drohnen der Feuerwehr helfen können

Mit diesem Geld soll dann eine professionelle Drohne mit Wärmebildkamera angeschafft werden. Zudem müssen mehrere Feuerwehrleute deren Bedienung erlernen. Laut Wehrleiter Gaspar ist geplant, die Drohne im Einsatzleitwagen zu stationieren. Dazu werde eine Facheinheit Drohne gegründet. „Das werden sechs bis acht Leute sein“, sagt Gaspar. „Wir müssen die Pilotenscheine für die Drohne machen.“

Nur wenn ausreichend Wehrleute das Gerät steuern können, ist aus Sicht der Wehrleitung die Flexibilität ausreichend. Denn: Sobald das Fluggerät in der Luft ist, müssen immer zwei ausgebildete Feuerwehrleute dabei sein. Einer steuert die Drohne, der zweite hilft beim Navigieren und beobachtet, was die Drohne aufzeichnet.

Der Einsatz der Fluggeräte ist dabei nicht nur bei Flächenbränden sinnvoll. Auch bei anderen Großschadenslagen, das können größere Unfälle, Sturmschäden, Hochwasser oder Industriebrände sein, kommen sie zum Einsatz. „Wenn die Situation unübersichtlich ist, kann man sich schnell ein Lagebild verschaffen, ohne, dass Personen in Gefahr sind“, erklärt Gaspar. Aus Sicht des Wehrleiters muss die Drohne auf jeden Fall eine Wärmebildkamera haben. Das helfe nicht nur beim Identifizieren von Glutnestern bei Bränden, sondern auch bei der Personensuche.

Und genau in diesem Kontext ist auch die Drohne der Kreis-Feuerwehr in der VG Konz eingesetzt worden. Seit dem 5. November 2017 wurde in Konz-Könen ein 85-Jähriger vermisst. Ein Großaufgebot von Helfern, darunter erstmals die Facheinheit Copter, versuchte, den Mann zu finden. Eine Wärmebildkamera hatte die kurz zuvor angeschaffte erste Feuerwehrdrohne im Kreis Trier-Saarburg damals noch nicht. Gefunden wurde damals nur noch der Leichnam des Rentners, am 29. Dezember 2017 an der Staustufe in Wintrich.