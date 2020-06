Kostenpflichtiger Inhalt: Soziales : Jugendämter: Es gibt keine großen Probleme

Das Jugendamt der Stadt Trier vermeldet bisher keinen eklatanten Anstieg bei den Kindeswohlgefährdungen. Foto: TV/Christian Kremer

Trier/Konz/Saarburg Die Zahlen von Kindeswohlgefährdungen sind entgegen vieler Befürchtungen wegen Corona nicht angestiegen. Allerdings gibt es im Kreis Trier-Saarburg möglicherweise mehr Fälle, die auf Gewalt zurückzuführen sind.

Das Thema, wie sich Corona auf Kinder und Jugendliche auswirkt, kommt immer wieder auf. Manche Experten vermuten, dass die Isolation den Kindern extrem schade. Andere befürchten, dass die Fälle von Kindeswohlgefährdungen stark ansteigen. Gerade jetzt sei das möglich, wo nach und nach Schulen und Kindergärten wieder mehr Kinder betreuen und unterrichten und so als Kontrollinstanz wieder greifen, ist die Befürchtung, dass sich deshalb Abgründe offenbaren könnten.

Allerdings geben die Jugendämter in der Stadt Trier und im Kreis Trier-Saarburger bisher Entwarnung. Die große Welle an Kindeswohlgefährdungen bleibt vorerst aus. Beide Jugendämter verzeichnen aktuell keinen extremen Anstieg der Fallzahlen. Grund zur Sorge gibt es aber trotzdem: Möglicherweise liegt der Grund der gemeldeten Fälle häufiger an Gewalt im Umfeld als im Vorjahreszeitraum. Zumindest im Kreisgebiet gibt es laut Pressesprecherin Martina Bosch Indizien für diese Annahme.

Info Zahlen des Trierer Jugendamtes Das Trierer Jugendamt hat vom 1. März bis Ende Mai 2020 insgesamt 83 Kindeswohlgefährdungen registriert. Im Vorjahr waren es 79 Fälle. Auffällig ist dabei, dass im März 2020 (23 Fälle) elf Fälle mehr als im Vorjahr registriert wurden. Laut Michael Schmitz, Pressesprecher der Stadt Trier, hat das mit der fehlenden Betreuung aufgrund der Corona-Pandemie nichts zu tun. So habe das Jugendamt zwei Familien mit jeweils mehreren Kindern vor dem Lockdown unterstützt. „Die Situation war ohnehin schon belastet“, sagt Schmitz. Im Mai, wo einige Experten wegen der erweiterten Betreuungsangebote eigentlich mit einem Anstieg der Meldungen gerechnet hatten, weil durch Kitas und Schulen Kontrollinstanzen hinzukommen, wurden dieses Jahr 23 Fälle registriert, neun weniger als im Vorjahr. Schmitz betont, dass nicht jeder Fall für eine Familie, sondern für ein Kind steht. Sollte es also zu einem Vorfall in einer Familien mit drei Kindern kommen, würden beispielsweise drei Akten geöffnet.

Situation im Kreis Trier-Saarburg Bosch betrachtet auf TV-Anfrage den Zeitraum vom 20. April bis zum 19. Mai. Das Jugendamt hat in dieser Zeit 15 gemeldete Fälle einer möglichen Gefährdung des Kindeswohls registriert. Das ist aus Sicht der Kreis-Pressesprecherin kein Anlass zu besonderer Sorge, weil es im gleichen Zeitraum 2019 ebenfalls 15 Meldungen gab.

Aber: „In acht Fällen war dieses Jahr Gewalt in engen sozialen Beziehungen Anlass der Meldung durch die Polizei“, sagt Bosch. Im Vorjahreszeitraum war das nur in zwei Fällen der Grund für die Meldung beim Jugendamt. „Die Veränderung (Anstieg gegenüber 2019) kann möglicherweise mit den durch Corona bedingten Einschränkungen in Verbindung gebracht werden“, folgert die Pressesprecherin.

Info Hilfe für Familien, Kinder, Frauen und Männer Damit möglichst alle, die von Gewalt betroffen sind, auch in Zeiten eingeschränkter Kontaktmöglichkeiten Hilfe finden, hat der Trierer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung eine Art Offensive beschlossen: Die Telefonnummern des Frauenhauses, des Kinder- und Jugendtelefons, der Telefonseelsorge und die Suizidhotline sollen regelmäßig in der Rathauszeitung, die an alle Haushalte verteilt wird, veröffentlicht werden. Die Flyer und Plakate sollen auch in Arztpraxen, Apotheken, Supermärkten und Krankenhäusern verbreitet werden. Auch das in der Corona-Krise entwickelte bundesweite Hilfsangebot unter der Internetadresse www.kein-kind-alleine-lassen.de soll so möglichst breit bekannt gemacht werden. Das Trierer Frauenhaus soll über zusätzliche digitale Kanäle erreichbar werden und beispielsweise auch über einen sozialen Messenger und unter einem unauffälligen Frauenvornamen zu erreichen sein. Schulsozialarbeiter und -psychologen sollen für Kinder auch telefonisch und/oder digital im Notfall zu erreichen sein. Außerdem hat der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, zusätzliche Schutzunterkünfte für Opfer von häuslicher Gewalt, besonders Frauen und Kinder, brereitzustellen mit adäquater Betreuung. Initiiert hatten den Antrag die Fraktionen von Grünen, FDP und Linken. Die Sozialdemokraten im Stadtrat forderten zusätzlich, dass die Flyer und Informationen in weitere Sprachen übersetzt werden sollen. Christiane Probst von der UBT betonte, dass zwar Frauen und Kinder im Fokus stünden, „aber es gibt auch Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind“. Der Stadtrat stimmte dem Kriseninterventionsantrag schließlich einstimmig zu.

Bosch betont, dass die Kinder in solch einem Fall nicht unmittelbar von Gewalt betroffen sein müssen. Erfolgt die Meldung ans Jugendamt im Kontext von Gewalt in engen sozialen Beziehungen könne es auch um Gewalt zwischen den Erziehungsberechtigten beziehungsweise Erwachsenen im Haushalt gehen. Die Kinder hätten diese dann mitbekommen, aber nicht selbst erfahren.

Extra Hier finden Sie Hilfe! ● Frauennotruf Trier, Beratungs- und Fachstelle zu sexualisierter Gewalt, Ostallee 27, 54290 Trier, Beratung: 0651/200-6588, Büro: 0651/49777, info@frauennotruf-trier.de, www.frauennotruf- trier.de ● Interventionsstelle Trier, Ostallee 27, 54290 Trier Beratung: 0651/ 9948774, Büro: 9947-881, Fax: 9947- 898, info@Interventionsstelle-Trier. de, www.interventionsstelle-trier.de ● Frauenhaus, Beratung: Montag bis Freitag, 9 bis 22 Uhr, Samstag, Sonn- und Feiertage 9 bis 12 Uhr telefonisch erreichbar. Aufnahmen nach Absprache täglich bis 22 Uhr, Telefonnummer: 0651/74444. ● Beratungsstelle Contra-häusliche- Gewalt in Trier, Träger: pro familia Landesverband Rheinland-Pfalz e.V., Beratung für Menschen, die Gewalt in ihrer Partnerschaft ausüben. Telefonische Sprechzeiten: Montag/Donnerstag, 14 bis 17 Uhr: 0651/46302-140, Fax: 0651/46302-121, Anrufbeantworter außerhalb der Sprechzeiten, zeitnahe Rückrufe. ● Polizeilicher Opferschutz: Beratung und Hilfe für Opfer, Zeugen und Angehörige, Polizeipräsidium Trier, Opferschutzbeauftragte Judith Lemke, Telefon: 0651/20157-565, Telefax: 0651/20157-569, E-Mail: opferschutz. pptrier@polizei.rlp.de ● Weisser Ring e.V., Beratung für Opfer von Kriminalität, Telefon: 0151/ 55164631, E-Mail: waltraud-kraemer @web.de Einrichtungen des Sozialdienstes Katholischer Frauen: ● Haus Maria Goretti: Wohnheim für psychisch kranke und wohnungslose Frauen in einer akuten Notlage und Krisensituation, Kontakt: 0651/9496- 150, E-Mail: hmg@skf-trier.de. ● Haltepunkt: niedrigschwellige Einrichtung für wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte, psychisch belastete und sozial benachteiligte Frauen, Telefon: 0651/9496-170, E-Mail: skf@skf-trier.de. ● Onlineberatungsangebot „gewaltlos. de“: schneller und anonymer Zugang zu Beratung und Hilfe ● Frauennotruf, 0651/9496-100, E-Mail: hmg@skf-trier.de. red

Im Gegensatz zum Vorjahr gibt es aus Sicht des Jugendamtes auch gute Nachrichten. Gab es 2019 im Vergleichszeitraum dreimal Anlass zur Inobhutnahme eines Kindes, kam es dieses Jahr nur zu einer. Voraussetzungen dafür seien die Bitte eines Kindes um Inobhutnahme oder eine akute Gefährdungslage, die nicht kurzfristig beseitigt werden kann, um den Schutz des Kindes zu gewährleisten, erklärt Bosch.

Insgesamt macht das Kreisjugendamt im Vergleich zu den Zahlen von 2019 (gleicher Zeitraum) keine signifikant großen Unterscheide oder Auffälligkeiten aus. „Mit der weiteren Öffnung von Kindergärten, Schulen und anderen öffentlichen Institutionen kann sich eventuell ein Anstieg der Meldungen ergeben“, sagt Bosch. „Dies ist momentan jedoch mit den aktuellen Lockerungen noch nicht erkennbar.“

Die freien Träger in den Sozialraumzentren haben Krisentelefone für Familien eingerichtet. „Mit Kindern und Eltern kann man sich – wenn dies notwendig ist – auch unter Wahrung der Abstandsregeln treffen“, sagt Bosch. Auch die Mitarbeiter des Jugendamtes bieten telefonische Beratung an und können Familien unter Beachtung der hygienischen Vorschriften treffen.



Situation in Trier Laut dem Trierer Jugendamt sind am Anfang der Pandemie und der damit verbundenen Restriktionen weniger Kindeswohlgefährdungen als sonst gemeldet worden. Das stehe damit in Verbindung, „dass Schulen und Kitas als betreuende Einrichtungen nicht mehr zur Verfügung standen“, um mögliche Verdachtsfälle zu melden, vermutet Stadtsprecher Michael Schmitz. Deshalb seien nur Meldungen durch die Polizei eingegangen. Diese waren laut Schmitz in gleicher Höhe wie in sonstigen Monaten. Später im Verlauf der Pandemie hat sich die Art der Meldungen verlagert. Nachbarn oder Personen aus dem nahen sozialen Umfeld hätten öfter ihre Sorgen beim Jugendamt gemeldet, sagt Schmitz. Doch oft sei es nicht zu einer Gefährdung von Kindern gekommen, sondern nur zu mehr Lärm wegen der ungewohnten Betreuung von Kindern zu Hause: „Im Zuge anhaltenden Tobens oder lautstarker Gespräche wurde das Jugendamt häufiger als ansonsten üblich auf diesem Weg angefragt“, sagt Schmitz. Insgesamt wurden ab Anfang März bis Ende Mai 83 potenzielle Kindeswohlgefährdungen gezählt, vier mehr als im Vorjahreszeitraum (siehe Info).