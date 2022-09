Justiz : Jugendstrafe wegen Widerstands bei Corona-Demo

Zwei Polizisten führen den 20-Jährigen während einer Corona-Demo in Saarburg ab. Foto: DT

Saarburg/Trier Das Jugendschöffengericht in Trier hat einen 20-Jährigen nach einem Vorfall in Saarburg schuldig gesprochen. Wie die Verhandlung in dem Fall gelaufen ist, in dem zunächst auch von Polizeigewalt die Rede gewesen war.