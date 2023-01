Fastnacht : Nach Zugabsage in Konz – Diskussionen um Halle und Sponsoring für den Karneval

2020 gab es noch ein Prinzenpaar in Konz: Confluentia Esther I. und Prinz Marc I., hier beim Umzug in der Stadt. In diesem Jahr gibt es Diskussionen, warum der Karnevalsumzug ausfällt. Foto: HERBERT THORMEYER

Konz Aussagen des Karneval Club Roscheid zu einer fehlenden Halle und zu Problemen mit dem Sponsoring des Prinzenpaars sind bei den Betroffenen auf Widerspruch gestoßen. Die Absage des Umzugs wird bedauert.

Der Karneval Club Roscheid (KCR) hat mit großem Bedauern den für 12. Februar geplanten Umzug in der Stadt Konz abgesagt (der TV berichtete). Der Grund: Bis zum Ablauf der Anmeldefrist am vergangenen Sonntag hatten sich laut Cilli Rohn vom Verein zu wenige Fußgruppen und Wagen angemeldet. In diesem Zusammenhang hatte der KCR kritisiert, dass die Stadt es nicht schaffe, eine Halle zum Trainieren der Stadtgarde des Vereins und für Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen.

Stadt stellt klar: „Verwaltung hat Garde Halle angeboten“

Dem widerspricht die Stadtverwaltung deutlich. Susanne Nenno, Pressesprecherin der Verbandsgemeindeverwaltung Konz, stellt klar: „Das ist nicht richtig. Die Verwaltung hatte für die Garde Trainingszeiten in der Gymnastikhalle Kloster Karthaus angeboten. Allerdings hieß es, dass dies zum damaligen Zeitpunkt nicht benötigt werde – erst wieder im Sommer – und der Verein dann erneut auf die Stadt zukäme.“ Für eine Veranstaltung liege der Verwaltung keine Anfrage vor.

„Keiner hat nachgefragt wegen Sponsoring“

Eine weitere Aussage stieß auf Widerspruch. So hatte Rohn erklärt, dass es in dieser Session kein Prinzenpaar gebe, weil keine Sponsoren gefunden worden seien. Auch den Geschäftsleuten mangele es an Geld. Dazu hat sich Stephan Holbach vom gleichnamigen Schuhhaus in Konz gemeldet. Er sagt: „Bei mir und anderen hat keiner nachgefragt wegen eines möglichen Sponsorings.“ Er sowie die Inhaber anderer Läden hätten das Prinzenpaar in den vergangenen Jahren unterstützt. Für dieses Jahr habe sich jedoch in dieser Sache niemand gemeldet. Holbach bedauert, dass der Karnevalsumzug in Konz in diesem Jahr ausfällt. Für die Karnevalisten sei es generell schwieriger geworden, sagt er und wünscht, dass es im kommenden Jahr wieder klappt mit einem Umzug.

Warum der KCK weder eine Kappensitzung noch Beteiligung am Zug geplant hat

Nach Redaktionsschluss am Mittwoch hat sich Ralph Herber, Vorsitzender des Karneval- und Theaterclubs Konz (KCK), zu Wort gemeldet. Der KCK hat sich in der Regel mit einem Wagen am Umzug in Konz beteiligt. In diesem Jahr hat er sich nicht dafür angemeldet. Der Grund dafür sei, dass für den Winter eine neue Coronawelle erwartet worden sei und dadurch lange Zeit Unklarheit bei den Auflagen geherrscht habe, sagt Herber. Vor diesem Hintergrund hat sich der Verein gegen die Teilnahme am Umzug und gegen eine Kappensitzung in dieser Session entschieden. Zuletzt hatte der KCK 2020 eine Sitzung organisiert.

Kontroverse Diskussionen auf Facebook