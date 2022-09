„Ein Jahrhundertprojekt“ : Flurbereinigung in Kell am See nach zwanzig Jahren abgeschlossen

Der Dankstein wurde am Rande von Kell an der Römerstraße enthüllt. Foto: Herbert Thormeyer

Kell am See Das Flurbereinigungsverfahren in Kell am See wird mit der Enthüllung eines Danksteins gefeiert. Warum es 20 Jahre gedauert hat und welche Vorteile es allen Beteiligten bringt.