Ausstellung : Konzer Museum sucht Geschichten hinter alten Porträtfotos

Konz Der Roscheider Hof eröffnet am Sonntag,1. März, die neue Saison mit einer Fotoausstellung. Die Bilder zeigen Menschen, die die Firma Zettelmeyer nach dem Zweiten Weltkrieg mit aufgebaut haben. Zudem feiert das neue Wirtshaus-Team seine Premiere.

Die Exponate für die Ausstellung hat das Museum – wie so oft – aus einem Nachlass geschenkt bekommen. Sie stammen aus dem Erbe des freischaffenden Trierer Grafikers Ernst Prinz. 2019 bekam das Museum laut Ausstellungskurator Markus Berberich einen Ordner mit Zeichnungen und Fotografien geschenkt. Der Grafiker, der für viele Firmen in der Region gearbeitet habe, habe sie in der Nachkriegszeit angefertigt, sagt Berberich. Prinz sei damals wohl einer der wenigen gewesen, die über eine Kamera und Filme verfügt hätten. Gemeinsam mit seinem Bruder habe sich der Grafiker auf das Anfertigen von Passbildern in der Umgebung Triers konzentriert. Der Bedarf an solchen Bildern war in dieser Zeit sehr groß, weil jeder neue Papiere brauchte. „Als Bezahlung für diese Fotos nahm er in der Regel Naturalien“, erläutert Berberich. So habe der Fotograf etliche Menschen aller Altersgruppen, alte Männer, junge Mädchen abgebildet. Eindringliche Gesichter, Charakterköpfe, Menschen mit Lebensspuren. Vielen seien die Spuren des Krieges anzusehen.