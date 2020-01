Kostenpflichtiger Inhalt: Nahversorgung : Rewe-Markt in Konz schließt noch dieses Jahr

-+- WG: bilder parkplatz wahlkampf__------------------------------------------- Von: Erstellungszeit: Donnerstag, 27. August 2009 15:54:15 Betreff: bilder parkplatz wahlkampf Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Supermärkte wie Lidl/Rewe in Konz sagen Nein zum Wahlkampf auf ihren Parkplätzen. TV-Foto: Anke Pipke Anke Pipke Redaktion Konz Trierischer Volksfreund Hanns-Martin-Schleyer-Str. 8 54294 Trier Tel. 0651/7199-426 Fax 0651/7199-990 E-Mail: a.pipke@volksfreund.de Internet: http://www.volksfreund.de Volksfreund-Druckerei Nikolaus Koch GmbH (Rechnungsadressat) Sitz: Trier Amtsgericht Wittlich, HRB 3356 Geschäftsführerin: Inga Scholz. Foto: TV/TV-Archiv

Konz Der Nahversorger gibt seine Filiale in der Innenstadt von Konz auf. Noch vor zwei Monaten hatte das Unternehmen entsprechende Gerüchte nicht kommentiert.

Das Gerücht, der Rewe am Paul-Magar-Platz in Konz schließe endgültig, geht schon länger um. Spätestens nachdem die Fleischtheke im November den Betrieb eingestellt hatte, rechneten Kunden und Angestellte mit dem Schlimmsten. Eine Unternehmenssprecherin des Großkonzerns wollte das Gerücht jedoch vor zwei Monaten nicht kommentieren. Nun sieht die Situation anders aus. Auf erneute Anfrage von volksfreund.de bei der Rewe-Zentrale erklärt eine Presesprecherin des Konzerns am Donnerstag: „Es ist richtig, dass wir das Auslaufen des Mietvertrages zum 31. Dezember zum Anlass nehmen, den Markt zu schließen“, sagt sie auf TV-Anfrage. „Die derzeitigen Rahmenbedingungen machen eine wirtschaftliche Weiterbetreibung unmöglich.“

Die Mitarbeiter wurden laut TV-Informationen bei einer Betriebsversammlung in der vergangenen Woche informiert, dass der Laden Ende November schließen soll. Die Frage nach der Zukunft der Angestellten beantwortet die Konzernsprecherin folgendermaßen: „Derzeit werden Gespräche geführt, um Einsatzmöglichkeiten in anderen Bereichen des Unternehmens zu erörtern.“ Noch steht also laut Konzern nicht fest, ob die Angestellten ihren Job verlieren oder zum Beispiel in andern Filialen weiterbeschäftigt werden können.

Offen ist laut der Konzernsprecherin auch noch, was mit dem Gebäude am Paul-Magar-Platz passieren soll. Das Gebäude sei Eigentum der RVV Rewe Vertriebs- und Verwaltungs GmbH, sagt sie. Die Eigentümergesellschaft beschäftige sich aktuell mit einer Projektentwicklung auf dem Areal. „Da sich diese Projektentwicklung in einem sehr frühen Stadium befindet bitten wir um Verständnis, dass wir zu diesem Zeitpunkt noch keine weiteren Details nennen können“, erklärt die Unternehmenssprecherin.

Die Menschen in Konz reagieren größtenteils enttäuscht auf die Schließung des Geschäfts. So weisen zum Beispiel manche in einer Facebook-Diskussion über das Gerücht zur möglichen Schließung darauf hin, dass die Nahversorgung in der Innenstadt durch die Kaufland-Filiale am Saar-Mosel-Platz sowie den Lidl-Markt an der Ecke Roscheider Straße/Domänenstraße gesichert sei, klagen andere über die Schließung des Nahversorgers. In der Facebook-Gruppe „Du bist Konzer, wenn ...“ spekulieren die Mitglieder wild darüber, was mit dem Grundstück geschehen könnte. Viele gehen davon aus, dass das Gebäude abgerissen und an dessen Stelle ein weiteres Mehrfamilienhaus gebaut werden könnte.