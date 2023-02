Neustrukturierung in der Kreisverwaltung : Landrat im Kreis Trier-Saarburg übernimmt wieder eigenen Geschäftsbereich

Trier/Saarburg Verwaltungschef Stefan Metzdorf hat die Abteilungen in seinem Haus etwas umstrukturiert. Was dahinter steckt.

Wie es andere Landräte mit einem Geschäftsbereich gehalten haben

Was bedeutet ein eigener Geschäftsbereich? „Mehr Arbeit“, erklärt Pressesprecher Thomas Müller kurz und knapp. Der Landrat könne in dem Fall nicht an einen Geschäftsbereichsleiter delegieren, sondern müsse selbst agieren. Er stehe im engen Austausch mit den Verantwortlichen und könne direkten Einfluss ausüben. Metzdorf geht in diesem Punkt keine neuen Wege, er nimmt eher alte Pfade wieder auf. So stand der Trier-Saarburger Landrat Richard Groß (CDU, 1983 bis 2005) ebenfalls an der Spitze eines Geschäftsbereichs. Sein Nachfolger Günther Schartz (CDU, 2005 bis 2021) tat dies laut Müller nur zu Beginn seiner 16-jährigen Amtszeit.