Architektur : Noch drei Bieter im Rennen um Konzer Lokschuppen

Die Stadt Konz will ihren Lokschuppen in einem besonderen Wettbewerb verkaufen, bei dem es nicht nur auf die Höhe des Gebots, sondern vor allem auf das Nutzungskonzept ankommt. Foto: VG Konz/Johannes Tittel

Konz Von 13 Interessenten in der ersten Phase des Wettbewerbs um ein historisches Bahngebäude in Konz sind noch drei übrig. So geht es jetzt weiter.